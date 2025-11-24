Nawrocki nie ma złudzeń. Tylko Trump może to zrobić

Prezydenci Polski i Czech podkreślili w Pradze wspólne stanowisko wobec wojny w Ukrainie oraz ocenę Rosji jako największego zagrożenia dla Europy. Petr Pavel zaznaczył, że „mamy też ten sam pogląd na Rosję jako największe zagrożenie dla Europy”.

Część rozmów poświęcono 28-punktowemu planowi pokojowemu USA. Pavel przypomniał, że pierwsze oceny „nie były do końca pozytywne”, ale wskazał na korzyści z konsultacji w Genewie. – Bardzo się cieszę, że Europa bierze w tym udział – mówił, podkreślając, że trudno rozważać pokój bez europejskich państw.

Pavel zaznaczył, że propozycja musi być „nie tylko realistyczna w stosunku do sytuacji na polu walki”, ale także zgodna z „międzynarodowymi normami i zasadami”. Wskazał na konieczność zachowania „zasady, że ofiara tej agresji nie będzie na końcu ukarana, bardziej niż winowajca”.

Nawrocki wierzy w Trumpa. To mówił po spotkaniu z Pavlem

Karol Nawrocki podkreślał konsekwencję polskiego stanowiska. – Nie ma wątpliwości, że to Federacja Rosyjska jest agresorem – powtórzył, przypominając, że temat Ukrainy pojawia się „zawsze” podczas jego rozmów międzynarodowych. Ocenił, że Europa musi dążyć do pokoju, który nie pozwoli Rosji odtworzyć potencjału militarnego.

Prezydent mocno akcentował rolę Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że podczas spotkań z Donaldem Trumpem „zawsze jednym z tematów jest oczywiście to, co dzieje się na Ukrainie”. Dodał, że „jedyną osobą na świecie, która jest gotowa zmusić Federację Rosyjską do pokoju, jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump”.

Pavel i Nawrocki rozmawiali także o współpracy regionalnej, w tym V4, Trójmorzu oraz B9. Prezydenci wskazali, że oba kraje są liderami w uniezależnianiu się od rosyjskiego gazu. Omawiano również wydatki na obronność oraz inwestycje infrastrukturalne istotne dla bezpieczeństwa.

Pavel nie wykluczył wspólnej wizyty na Ukrainie, mówiąc: „O tym wcale nie rozmawialiśmy, ale gdyby coś takiego w przyszłości było w planach, ja na pewno nie będę przeciw”. Nawrocki dodał: „Czekam na pana prezydenta Zełenskiego w Warszawie”.

