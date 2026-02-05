Konsultacje ws. telefonów w szkołach były pozorne? „Całkowity zakaz budzi wątpliwości ekspertów”

MEN rozesłał do szkół ankiety z 21 pytaniami, które dotyczyły zakazu używania telefonów, praw i obowiązków uczniów oraz ich ubioru. Dziennikarze „DGP” zauważają jednak, że projekt ustawy z rozwiązaniami, o które pyta resort, został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Obiecywane przez Barbarę Nowacką konsultacje wyglądają więc niezbyt szczerze.

MEN rozesłało ankiety do szkół. Nie będą brane pod uwagę?

Członek prezydium Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata” Sławomir Wittkowicz zwracał uwagę na formę ankiety. Została ona rozesłana zarówno do nauczycieli, jak i uczniów, a jej wyniki podawane będą zbiorczo. Jeśli w badaniu opinii weźmie udział więcej młodych ludzi, to jego zdaniem wyniki są łatwe do przewidzenia.

– Można więc wydedukować, że całe te konsultacje mają na celu tylko pokazać, że uzgadniamy wszystko z uczniami i nauczycielami, ale swoje wcześniej wypracowane rozwiązania wdrożymy – mówił na łamach „DGP”. W ankiecie pytano m.in. o to, czy szkoła może regulować wygląd uczniów. Prawnicy zwracają uwagę, że obecne przepisy nie pozwalają na takie rozwiązanie. Inne pytanie dotyczyło możliwości konfiskaty niebezpiecznych przedmiotów lub alkoholu.

Najgłośniej jednak jest wokół tematu zakazu używania telefonów. Obecnie regulowane jest to w statutach szkół. MEN chce wiedzieć, czy szkoła powinna móc regulować tę sprawę samodzielnie. Nauczyciele w rozmowie z „DGP” zauważali jednak, że problem telefonów jest jeszcze poważniejszy poza murami szkoły, ponieważ dzieci spędzają przy nich większość swojego czasu wolnego.

Zakaz telefonów w szkołach? Komentarz rzecznik MEN

W tej sprawie dla gazety wypowiedziała się również rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Ewelina Gorczyca. „Jeden z obowiązków uczniowskich ma przybrać następujące brzmienie (dokładna redakcja może jeszcze ulec zmianie): »Uczeń w szkole [...] lub placówce [...] ma obowiązek: przestrzegać określonych w statucie tej szkoły lub placówki warunków wnoszenia na teren tej szkoły lub placówki telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i korzystania z nich [...] albo zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie tej szkoły lub placówki; postanowienia statutu szkoły lub placówki w tym zakresie uwzględniają brak możliwości wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych wobec uczniów, którzy ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby wymagają korzystania z tych telefonów i urządzeń«” – czytamy.

„W obecnym stanie prawnym całkowity zakaz budzi wątpliwości niektórych ekspertów prawa oświatowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzać centralnych regulacji dotyczących korzystania z telefonów komórkowych, uznając, że każda szkoła i placówka oświatowa ma swoją specyfikę i najlepszym rozwiązaniem jest pozwolić jej decydować samodzielnie” – podkreślała.

