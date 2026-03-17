Trump „przejmie” kolejne państwo? „Mogę z nim zrobić, co zechcę”

Przywódca Ameryki zaprosił 16 marca do Gabinetu Owalnego w Białym Domu dziennikarzy. Podczas spotkania pojawił się wątek Kuby.

Hawana jest silnie skonfliktowana z Waszyngtonem – administracja USA zaostrzyła wobec Kuby presję gospodarczą (Donald Trump zdecydował m.in. o zablokowaniu dostaw Europy na wyspę po schwytaniu byłego prezydenta Wenezueli – Nicolása Maduro – co rozwścieczyło władze Caracas).

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział: – Wierzę, że będę miał zaszczyt przejąć Kubę. Przyznał, że „wielkim zaszczytem” byłoby „przejęcie Kuby w jakiejś formie”.

„Mogę z nią zrobić, co tylko zechcę”

Trump wytłumaczył następnie, co miał na myśli. Wyjaśnił, że albo „uwolni” (od komunistycznej dyktatury) społeczeństwo, albo „przejmie” państwo. – Myślę, że mogę z nią zrobić, co tylko zechcę. Chcecie znać prawdę – podkreślił.

Po wstrzymaniu dostaw ropy z Wenezueli na Kubę kraj popadł w ruinę. Co więcej – żadne państwo nie odważy się wyciągnąć pomocnej dłoni do władz Hawany, ponieważ Trump zagroził, iż na każdy z takich krajów natychmiast nałoży dotkliwe cła.

Mieszkańcy wyspy borykają się z poważnymi problemami, co prowadzi do incydentów. Związane jest to z długimi przerwami w dostawach prądu, miała tam miejsce awaria sieci energetycznej. A warto przypomnieć, że na Kubie żyje obecnie ok. 10 mln osób.

USA chcą pozbawić władzy Miguela Díaza-Canela

Jak napisała redakcja agencji Reutera, powołując się na ustalenia dziennika „New York Times”, jednym z najważniejszych celów USA, które Amerykanie chcą osiągnąć ws. Kuby, to odsunięcie od stołka prezydenta Miguela Díaza-Canela.

Przypomnijmy – to właśnie on zastąpił na stanowisku Fidela Castro – dyktatora, który wprowadził brutalny komunizm i spowodował biedę, powszechny głód i zniewolenie.

Czytaj też:

