Luksusowy jacht Putina nieoczekiwanie wypłynął z portu. Ma eskortę wojska

Należący najprawdopodobniej do Władimira Putina luksusowy jacht Graceful opuścił Morze Bałtyckie

Jacht eskortowany jest przez okręty rosyjskiej marynarki wojennej

Graceful ma całkowicie wyłączony transponder systemu AISl, ale Niemcy i Dania stale go monitorują

W poniedziałek 29 czerwca 2026 r. luksusowy jacht „Graceful” – powszechnie uważany za część osobistej floty jachtów Putina – płynął na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża Danii. Eskortował go rosyjski niszczyciel oraz inny rosyjski statek patrolowy.

Jacht wpłynął na wody duńskie w nocy i, biorąc pod uwagę jego prędkość oraz kurs, przewidywano, że minie Grenen, najbardziej na północ wysunięty punkt półwyspu Jutlandzkiego, około godziny 14:00 czasu lokalnego.

Rejs ten uznaje się za niezwykły, ponieważ transponder AIS jachtu „Graceful” był wyłączony przez większą część okresu od 2022 r., choć sporadycznie pojawiały się doniesienia o jego ruchach. Jego obecny cel podróży nie jest znany.

Konwój był monitorowany przez niemiecką straż przybrzeżną i Królewską Marynarkę Wojenną Danii od godziny 09:00 w niedzielę 28 czerwca 2026 r. Obecnie jest śledzony przez duński statek patrolowy P521 „Freja”.

Duńskie siły zbrojne poinformowały stację DR, że duńskie siły zbrojne rutynowo monitorują statki, w tym statki państw obcych, przepływające przez duńskie cieśniny i wody terytorialne.

Przed rozpoczęciem pełnej inwazji Rosji na Ukrainę statek „Graceful” przechodził remont w Hamburgu w Niemczech. Opuścił stocznię 7 lutego 2022 r., zaledwie 17 dni przed rozpoczęciem inwazji.

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