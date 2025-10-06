Więcej NATO na wschodniej flance? Polacy zgodni jak nigdy

Ankieterzy zapytali Polaków, czy ich zdaniem „NATO powinno zwiększyć obecność militarną na granicach z Rosją w odpowiedzi na naruszanie przestrzeni powietrznej”. Odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości.

Sondaż. Polacy o reakcji NATO na działania Rosji

Aż 56,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że „zdecydowanie tak” – tak powinien zareagować Sojusz. Opcję „raczej tak” wskazało 35,6 proc. pytanych. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się więc aż 92,2 proc. badanych.

Odpowiedź „raczej nie” wskazało 4,2 proc. Polaków. „Zdecydowanie nie” wybrało 2,7 proc. Zdania w tej sprawie nie miało tylko 0,9 proc. badanych, co również jest rzadkością w tego typu sondażach.

Autorzy badania sprawdzili też, jak odpowiadali wyborcy poszczególnych partii. W przypadku ugrupowań z koalicji rządzącej 62 proc. opowiedziało „zdecydowanie tak, a 32 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Przeciwników było tylko 3 proc.

W przypadku zwolenników opozycji – głównie PiS i Konfederacji – było zresztą podobnie. 64 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 27 proc. „raczej tak”. Przeciwko wypowiadało się łącznie 8 proc. respondentów.

W przypadku pozostałych wyborców, 39 proc. wskazało na „zdecydowanie tak”, a 53 proc. „raczej tak”. Przeciwko było 7 proc. pytanych.

Sondaż został wykonany przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 26–28 września 2025 roku. Badanie przeprowadzono metodą mieszaną CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

