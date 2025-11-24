Minister Żurek skuteczny w rozliczaniu rządów PiS? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

Ankieterzy IBRiS poprosili Polaków o ocenę pracy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w konkretnym, wskazanym obszarze. Chcieli wiedzieć, czy ich zdaniem dobrze przeprowadza proces rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż. Czy minister Żurek dobrze rozlicza rządy PiS?

45,1 proc. badanych odpowiedziało, że minister Żurek nie radzi sobie z rozliczeniami, z czego 33,6 proc. badanych stwierdzało, iż wygląda to źle, a 11,5 proc., że „raczej źle”. Pozytywnie o pracy tego ministra wypowiadało się 32,4 proc. Polaków. W tej grupie 20,7 proc. osób wybrało opcję „zdecydowanie dobrze”, a 22,5 proc. „raczej dobrze”.

Nikogo nie zdziwi raczej informacja, że poparcie dla działań szefa resortu sprawiedliwości jest wysokie wśród wyborców koalicji rządzącej. Spośród osób, które popierają Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, PSL i Nową Lewicą, aż 91,8 proc. ocenia rozliczenia pod nadzorem Waldemara Żurka pozytywnie.

Z tego grona opcję „zdecydowanie dobrze” wybrało 36,8 proc., a „raczej dobrze” 55 proc. Źle ministra oceniło zaledwie 5 proc. badanych, a zdania na ten temat nie miało 3,2 proc. ankietowanych z grupy popierającej obóz rządzący.

Sondaż. Wyborcy opozycji negatywnie o działaniach Żurka

W drugą stronę również bez zaskoczeń, aż 88 proc. wyborców opozycji ocenia Żurka negatywnie. Mowa o osobach, które deklarują się jako zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Razem.

W tej grupie odpowiedź „zdecydowanie źle” wybrało 61,7 proc. badanych, a „raczej źle” 19,1 proc. Zaledwie 2,6 proc. zwolenników opozycji skłaniało się ku pozytywnym ocenom, a odpowiedź „nie wiem” wskazało 16,6 proc.

Uwagę zwraca grupa niezdecydowanych i niegłosujących Polaków. Tutaj aż 61,7 proc. badanych nie ma zdania na temat rozliczeń PiS przez obecnego ministra sprawiedliwości.

