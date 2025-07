„Cud” podczas nabożeństwa? „Amputowane palce odrosły”

Czy cuda istnieją? Część takich zdarzeń z łatwością może wyjaśnić nauka, która opiera się na obserwacjach empirycznych i prawach przyrody. Cuda to, zgodnie z definicjami teologicznymi, jednak sytuacje nadprzyrodzone, przekraczające prawa naturalne. Jest na nie miejsce w różnych religiach – także m.in. w chrześcijaństwie. To oznaki boskiej mocy, na które Stwórca decyduje się jednak bardzo rzadko.

W jednym z kościołów doszło do rzekomego „cudu”, którym żyje lokalna społeczność. Sceptycy powołali zaś do istnienia witrynę, która służy wyśmianiu całej sprawy. Domagają się „dowodu”.

„Palce odrosły w 30 minut”

Do boskiej interwencji dojść miało podczas wieczornych modlitw w James River Church (kościół w Ozark, na terenie amerykańskiego stanu Missouri). Bill Johnson – pastor, który prowadził marcowe nabożeństwo – miał w pewnym momencie zapytać, czy ktoś potrzebuje boskiej pomocy. Miała być to sprawa wyjątkowej wagi, wymagająca „cudu”.

Rękę uniosła jedna z obecnych w kościelnych ławach kobieta. Johnson zaprosił ją do wspólnej modlitwy. Wierna dekadę temu miała stracić palce u stopy, w którą postrzelił ją były mąż. Poprosiła Stwórcę, by spowodował ich odrośnięcie. Wszyscy zaczęli żarliwie modlić się nad jej kończyną.

„Bóg sprawił, że trzy amputowane palce u stóp odrosły w ciągu 30 min”. – relacjonuje sceptyk Hemant Mehta, powiązany z serwisem friendlyatheist.com. „Nie szukaj dowodów. Najwyraźniej nikt tego nie nagrywał. Powinniśmy po prostu wierzyć jej słowom” – drwił na platformie X.

Internetowy twórca zauważa, że w tym wypadku „sceptycyzm jest uzasadniony”. „Dlaczego jej Bóg nie zapobiegł amputacjom palców? Dlaczego nie przeszkodził jej mężowi, gdy do niej strzelał, co doprowadziło do jej dwumiesięcznej śpiączki?! (...) Jeśli chcesz wyzdrowieć, powinieneś iść do kościoła... chyba nikt (...) z tych ludzi (...) nigdy nie rozważał wizyty w szpitalu, by doświadczyć „ »mocy« lekarzy” – ironizował.

Sceptycy mają ubaw. Cudu nie było?

Ci, którzy nie dowierzają w cud, uruchomili nawet portal Show Me The Toes. Domagają się dowodu – chcą, by kobieta pokazała swoją stopę i jej zdjęcie z czasów przed rzekomym „doświadczeniem boskiej interwencji”.

