Papież wystosował apel, wskazał konkretną datę. Jest reakcja Polski

W najbliższy piątek – 22 sierpnia – obchodzone będzie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Papież Leon XIV zaapelował, aby w tym dniu podjąć post i modlitwę w intencji pokoju. Na wezwanie Ojca Świętego odpowiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Wojda odpowiedział na apel papieża Leona XIV. „Post i modlitwa”

Abp Tadeusz Wojda zwrócił się do wiernych. „Od kilku lat trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a od 24 lutego 2022 roku prowadzone są pełnoskalowe działania wojenne na terenie Ukrainy. Z wielkim zaangażowaniem obserwujemy trwające rozmowy o trwałym i sprawiedliwym pokoju” – napisał przewodniczący KEP.

W dalszej części komunikatu przypomniał o słowach Leona XIV. „20 sierpnia 2025 roku, na zakończenie Audiencji Generalnej, Ojciec Święty Leon XIV zwrócił się z następującym apelem do wszystkich wiernych: »W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju. Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju«” – przytoczył przewodniczący KEP.

Na zakończenie abp Tadeusz Wojda zwrócił się z prośbą, aby tego dnia podczas sprawowania Eucharystii dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju. „Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju” – zakończył.

