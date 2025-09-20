Tego dnia warto być w kościele. KEP zapowiada specjalną akcję

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła uchwałę, która dotyczy tegorocznej edycji badania niedzielnych praktyk religijnych – podał Polsat News. Chodzi o policzenie, jak wielu katolików uczestniczy we mszy świętej, a także ilu spośród nich przystępuje do Komunii Świętej. Badanie zostanie przeprowadzone we wszystkich parafiach na terenie kraju. Jego data została wyznaczona na 19 października.

Wspomniane źródło powołując się na dane Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia” Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, poinformowało, że w 2023 r. wskaźnik osób, które uczestniczyły w niedzielnej mszy świętej, czyli tzw. dominicantes, wyniósł 29,2 proc., a przyjmujących Komunię Świętą, czyli communicantes – 14,2 proc. Rok wcześniej wskaźniki były na poziomie: 29,5 proc. i 13,9 proc., a w 2021 r. – 28,3 proc. i 12,9 proc.

Ten sondaż może zaniepokoić Kościół. Chodzi o poziom zaufania i nieufności

Kilka dni temu głośno zrobiło się o badaniu IBRiS dla PAP, z którego wynika, że odsetek osób, które deklarują zaufanie do Kościoła katolickiego wyniósł 35,1 proc. we wrześniu 2025 r. Wynik zestawiono z sondażem, który został wykonany niemal dekadę wcześniej – w 2016 r. – a wtedy poziom zaufania był na poziomie 58 proc. W tym samym czasie poziom nieufności wzrósł niemal dwukrotnie: z 24,2 proc. do 47,1 proc.

Do wyników badania odniósł się biskup sosnowiecki Artur Ważny. „Szukałem dla siebie zrozumienia tych badań” – rozpoczął wpis na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Jak dodał, jedną z nich znalazł podczas modlitwy.

Biskup sosnowiecki przytoczył słowa ze Starego Testamentu: „Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał” (Ez 28, 2-6)”. „Biję się w piersi, chociaż wiem, że to nie wystarczy” – napisał biskup sosnowiecki.

