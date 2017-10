Zabrał mamie auto, pędził 160 km/h. Policyjny pościg za 10-letnim piratem drogowym

Policja z amerykańskiego stanu Ohio otrzymała zgłoszenie od innych kierowców, że autostradą w okolicach Cleveland porusza się kilkuletni chłopiec. Funkcjonariusze dopiero po blisko godzinie pościgu zatrzymali samochód prowadzony przez dziecko. Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział...10-latek. Funkcjonariusze wyciągnęli chłopca przez okno samochodu, a następnie skuli kajdankami.

Chłopiec trafił do pobliskiego szpitala na badania, a następnie do specjalnego ośrodka dla nieletnich, skąd zabrała go matka. Wcześniej lokalne media informowały, że podczas zatrzymania nieletni miał kopać oraz opluć funkcjonariuszy. Podczas składania zeznań chłopiec przyznał, że zabrał auto mamie, ponieważ chciał jej zrobić na złość. 10-latek tłumaczył, że chciał się w ten sposób odegrać za surowe kary, jakie nałożyła na niego matka. Jak potwierdzają służby, to już drugi incydent z udziałem 10-letniego chłopca w przeciągu dwóch tygodni. Poprzednim razem mały Amerykanin również podkreślał, że chciał zrobić mamie na złość.