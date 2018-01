Duża wpadka Donalda Trumpa. Prezydent nie zna słów amerykańskiego hymnu?

Pieśń „The Star Spangled Banner” jako oficjalny hymn państwowy została zatwierdzona przez Kongres Stanów Zjednoczonych 3 marca 1931 roku. Powstała prawie sto dwadzieścia lat wcześniej, w 1814 roku, w czasie bombardowania przez Anglików Fortu McHenry w Baltimore, w końcowym okresie wojny brytyjsko-amerykańskiej.

W przeszłości Donald Trump wielokrotnie podkreślał, jak wielkim szacunkiem darzy hymn państwowy. Tymczasem telewizyjne kamery zarejestrowały zaskakujące zachowanie amerykańskiego prezydenta podczas finału akademickiej ligi futolu amerykańśkiego w Atlancie.

Komentatorzy od razu zauważyli, że podczas tradycyjnie śpiewanego w takich chwilach hymnu,Trump kilka razy zamykał usta. W mediach społecznościowych od razu pojawiło się tysiące komentarzy sugerujących, że przywódca Stanów Zjednoczonych nie zna bądź nie pamięta słów najważniejszej dla każdego Amerykanina pieśni.

Nie wszyscy jednak krytykowali prezydenta. Na Twitterze pojawiły się również komentarzy sugerujące, że nagłośnienie podczas meczu nie działało poprawnie, co sprawiło, że prezydent mógł nie do końca słyszeć, co się dzieje.