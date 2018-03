Prowadzący „Mam Talent” aresztowany za jazdę po pijanemu. Spowodował wypadek

W niedzielę 18 marca policja została wezwana do kolizji na Lower Richmond Road w Mortlake, około godziny 16:00. Na miejscu pojawili się także ratownicy medyczni oraz straż pożarna. Sprawcą okazał się 42-letki prezenter telewizyjny Ant McPartlin. Policyjne badanie wykazało wysokie stężenie alkoholu we krwi mężczyzny i został zabrany na posterunek w południowym Londynie.

W wyniku wypadku kilka osób odniosło niegroźne obrażenia. W jednym z aut znajdowało się dziecko, które zabrano do szpitala na badania. McPartlin został umieszczony w areszcie i toczy się wobec niego postępowanie.

Prowadzący „Mam Talent”

Od 2002 roku prezenter prowadzi liczne popularne programy na antenie brytyjskiej telewizji. Są to m.in. „I'm a Celebrity”, „Saturday Night Takeaway” czy „Britain's Got Talent”. Mężczyzna występował także jako prowadzący programów „PokerFace”, „Push the Button” czy „Pop Idol” nadawanych w telewizjach internetowych. Jest również laureatem licznych nagród British Academy Television Awards.