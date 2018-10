PE chce zakazu działalności grup neonazistowskich. Przytoczono przykład Polski

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Parlamentu Europejskiego, projekt rezolucji został opracowany przez Różę Thun. Podczas głosowania 355 posłów było za przyjęciem rezolucji, 90 przeciw, a 39 wstrzymało się od głosu. Przegłosowany dokument jest apelem o zakaz działalności ugrupowań neofaszystowskich i neonazistowskich w niektórych krajach członkowskich, których działalność doprowadziła do wzrostu nastrojów ksenofobicznych w Europie.

Marsz Niepodległości w Warszawie

Jak czytamy w oświadczeniu, posłowie „w rezolucji przypominają o zamachu, w wyniku którego w 2011 r. zginęło 77 osób w Norwegii, o zamordowaniu brytyjskiej posłanki Jo Cox w 2016 r oraz o niedawnym ataku oddziałów faszystowskich we Włoszech na posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Forenzę” . „Wśród kliku krajów UE, w których wydarzenia wzbudziły niepokój posłów została wymieniona również Polska” – dodano.

W kontekście Polski przypomniano o demonstracji w Katowicach z listopada 2017 roku, kiedy to członkowie ONR „zawiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy stanęli w obronie tolerancji, praworządności i innych wartości europejskich” . Przytoczono także przykład Marszu Niepodległości w Warszawie, podczas którego uczestnicy nieśli banery z hasłami takimi jak „biała Europa braterskich narodów” .