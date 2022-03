Paweł Kowal: Putin jest zdeterminowany, by zaatakować także Polskę

Paweł Kowal (PO) był gościem poranka Polskiego Radia 24. Mówił, że Władimir Putin jest zdeterminowany by „uderzyć także na Polskę”. Jego zdaniem trzeba dozbrajać Ukrainę, bo zamiary rosyjskiego przywódcy sięgają dalej.

– Mówili o tym Putin, Ławrow, Miedwiediew. Od lat słucham uważnie ich wypowiedzi, widzę jak to się nasiliło. Taniej, mądrzej i bezpieczniej zatrzymać Putina teraz. Dziś to nas kosztuje wysłanie amunicji, za dwa, trzy lata będzie to kosztowało życie, prawdopodobnie także życie Polaków – ostrzegał Kowal. Dodał, że z czasem Putin spróbuje przebić barierę NATO i będzie bardziej agresywny, bo nie uznaje jej za świętość.

Wojna na Ukrainie. Kowal: zdusić zamiary Putina

Paweł Kowal mówił, że Polacy rozumieją zagrożenie związane z uzależnieniem od rosyjskich surowców.

– To, co się dzieje teraz dotyczy bezpieczeństwa polskich rodzin. Badania opinii publicznej pokazują, że Polacy to rozumieją, mogą trochę więcej płacić za energię. Ale embargo trzeba zrobić teraz, zdusić Putina teraz – kontynuował poseł KO. – Inaczej na przedmieściach Warszawy będziemy mieć obrazki jak z II wojny światowej, będziemy mieć Putina pod Warszawą – mówił.

W dalszej części Paweł Kowal odniósł się do polityków, którzy popierają Putina albo przymykają oko na zbrodnie wojenne na Ukrainie.

– My nie rozumiemy tej wojny w taki sposób jak Olaf Scholz, że to jest wojna Putina, a inni są święci. Nie. Wszyscy, którzy pomagają Putinowi, będą sądzeni. Ci, którzy go politycznie popierają w Unii, np. (premier Węgier – red.), będą traktowani jak jego współpracownicy. Tu chodzi o ludzkie życie. Orban popełnia moralne samobójstwo na oczach Europy, bo chce płacić ludzkim życie za tani gaz – mówił poseł KO.

Joe Biden w Warszawie. „Wizyta przejdzie do historii”

Paweł Kowal był pytany także o wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Ocenił, że zapewne Biden w swoim przemówieniu będzie wyznaczał granicę dla Putina, po przekroczeniu której wojna na Ukrainie będzie wojną zachodu. – Myślę, że to będzie coś, co do historii przejdzie jako „doktryna Bidena” – powiedział.