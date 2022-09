Ukraiński wywiad o „historycznym momencie”. „Najszczersze emocje bohaterów”

Rosja wymieniła z Ukrainą jeńców wojennych. Kijów w zamian za 215 więźniów, w tym 108 żołnierzy pułku Azow i łącznie 188 obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu, oddał Moskwie 55 osób, w tym prorosyjskiego oligarchę i przyjaciela Władimira Putina – Wiktora Medwedczuka. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy pokazała zdjęcia z wymiany.

Teraz ukraiński wywiad zamieścił unikalne nagranie z wymiany więźniów. „To wydarzenie poruszyło całą Ukrainę. Wiele osób pracowało nad tym, aby nasi bohaterowie w końcu wrócili do domu. To jest bez przesady historyczny moment. Chcemy pokazać ten wyjątkowy materiał, pierwsze i najszczersze emocje ukraińskich obrońców, którzy wiedzieli, że nie zostaną zapomniani i na pewno wrócą do domu” – podkreślono.

Ukraiński wywiad pokazuje filmy po uwolnieniu jeńców wojennych

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaznaczyła, że „walka będzie prowadzona tak długo, aż zostaną uwolnieni wszyscy znajdujący się w niewoli oraz zostanie odzyskany ostatni kawałek ich ziemi”. Ukraiński wywiad informował także, że do domu z niewoli wrócił też oficer SBU o pseudonimie „Brown”, który do ostatniej chwili bronił Azowstalu ramię w ramię z Denysem „Radisem” Prokopenko.

Ukraiński wywiad podkreślił, że zadaniem oficera podczas wojny było demaskowanie rosyjskich siatek wywiadowczych oraz zdrajców. „Brown” uczestniczył również w rozminowywaniu drogi, którą potem byli przewożeni ranni. Z kolei w kwietniu oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy został ranny po tym, jak ostrzelany został czołg, w którym się znajdował.

