Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu. Jeden z pilotów nie przeżył katastrofy

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 17:30 czasu lokalnego w bazie wojskowej Apiay w mieście Villavicencio. W powietrzu zderzyły się dwa samoloty Embraer T-27 Tucano. Dzień wcześniej Kolumbijskie Siły Powietrzne (FAC) poinformowały, że „Tucano” będą wykonywać pokazy akrobatyczne na zbliżających się targach lotniczych w kolumbijskim Riongero. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie do nich ćwiczyli piloci.

Jednemu z pilotów udało się awaryjnie wylądować

Wypadek został zarejestrowany, a nagranie z niego opublikowano na portalu Twitter. Podczas synchronicznego lotu pięciu samolotów jeden z nich zahaczył o skrzydło drugiego.

„Kolumbijskie Siły Powietrzne z przykrością informują, że dzisiaj o 17:28 dwa samoloty T-27 Tucano wykonujące misję szkoleniową rozbiły się. (…) W wyniku tego niefortunnego incydentu zmarł podpułkownik Mario Andrés Espinosa González” – poinformowało w sobotę FAC.

Drugiemu z uczestniczących w zdarzeniu pilotów udało się w ostatniej chwili awaryjne wylądować. Przebywa on pod opieką lekarzy w klinice w Villavicencio.

twitter

Wszczęto dochodzenie wyjaśniające

Wszczęte zostało dochodzenie w celu ustalenia przyczyn wypadku. „Komisja inspekcyjna została wysłana na miejsce wydarzeń, w celu przeprowadzenia dochodzenia mającego ustalić przyczyny wypadku. (…) Składamy kondolencje i solidarność rodzinie zmarłego pilota podpułkownika Mario Andrésa Espinosy Gonzáleza oraz każdemu członkowie Kolumbijskich Sił Powiterznych” – napisało w oświadczeniu FAC.

W podobnym tonie wypowiedział się na Twitterze dowódca Sił Zbrojnych Kolumbii generał Helder Giraldo. „Jesteśmy zasmuceni z powodu niefortunnego wypadku. Zostaną przeprowadzone niezbędne czynności wyjaśniające, w trakcie których ustalimy, jak do niego doszło” – napisał Giraldo.

