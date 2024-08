Dwudziestego maja 2019 roku Wołodymyr Zełenski wypowiedział rotę przysięgi prezydenckiej, po czym uniósł prezydencką buławę. Wtedy jeszcze trudno było się spodziewać, że to nawiązanie do hetmanów kozackich okaże się tak symboliczne i to w odniesieniu do komika, który zaledwie kilka lat wcześniej w jednym ze swoich skeczów grał na pianinie wykonanym z pociętego prześcieradła, zawieszonego na wysokości pasa. Niemniej jednak żaden inny z sześciu ukraińskich prezydentów Ukrainy nie zbliżył się tak bardzo do siczowego hetmana jak Zełenski.

Wspomnienie tej daty wiąże się jednak z jeszcze jednym faktem. Chodzi mianowicie o to, że zgodnie z art. 103 Konstytucji Ukrainy kadencja prezydenta trwa pięć lat. Oczywiście nie da się w warunkach wojennych zorganizować wyborów, jednak fakt ten mocno rzutuje na legitymizację władzy Zełenskiego i rodzi pytania o polityczną przyszłość jednego z najbardziej w tej chwili znanych polityków na świecie.

Pytania o status prawny Zełenskiego zaczęły się pojawiać w marcu 2024 roku, gdyż zgodnie ze wspomnianym art. 103 Konstytucji Ukrainy wybory prezydenckie przeprowadza się w ostatnią niedzielę marca w piątym roku kadencji prezydenta, a więc powinny były one odbyć się 31 marca 2024 roku.

Tak się jednak nie stało z uwagi na wprowadzony 24 lutego 2022 stan wojenny.

Początkowo wprowadzono go na 30 dni, ale od tamtej pory był on już kilkanaście razy przedłużany o kolejne miesiące i najprawdopodobniej będzie on przedłużany w najbliższej przyszłości. To automatycznie przedłuża kadencję Rady Najwyższej, która upłynęła już rok temu, jak i kadencję Zełenskiego, która teoretycznie zakończyła się 20 maja bieżącego roku.