Zełenski rozmawiał z Trumpem. Na to Kijów nigdy się nie zgodzi

W środę, po telefonie do Putina, prezydent USA zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca Ukrainy po raz kolejny odniósł się do czwartkowej rozmowy.

12 lutego 47. prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił do przywódcy Rosji – Władimira Putina. Donald Trump przekazał potem opinii publicznej – za pośrednictwem swojej platformy TRUTH Social – że rosyjskie i amerykańskie „zespoły natychmiast rozpoczną negocjacje” ws. wojny w Ukrainie. „Zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, co zrobię już teraz” – zapowiedział. „Miliony ludzi zginęło w wojnie, która nie miałaby miejsca, gdybym [w 2022 roku] był prezydentem, ale stało się, więc [konflikt zbrojny – red.] musi się skończyć” – podkreślał. Zełenski ostrzega, mówi o planie Putina: Chce, by negocjacje toczyły się dwustronnie W czwartek po południu stacja telewizyjna Sky News zapytała głowę Ukrainy o ważną rozmowę z Trumpem. Zełenski poinformował, że nie zaakceptuje żadnego porozumienia pokojowego pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, jeśli będzie ono osiągnięte bez udziału Kijowa. Podkreślił, że Ukraina musi być siedzieć przy stole negocjacyjnym. Zełenski zdradził, że nie rozmawiał z 47. przywódcą Ameryki o członkostwie w NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego), ale ma świadomość, że USA nie chcą, by Kijów stał się częścią porozumienia. – Dziś ważne jest, aby wszystko nie potoczyło się zgodnie z planem Putina, który chce, aby jego negocjacje były dwustronne [czyli aby uczestniczyła w nich jedynie Rosja i Stany Zjednoczone – red.] – zaznaczył. A jak rozmowy z Rosją i Ukrainą podsumował w mediach społecznościowych Trump? W jego ocenie były „świetne”. „[Istnieją] dobre możliwości zakończenia tej strasznej, bardzo krwawej wojny!” – podsumował. Trump wierzy, że negocjacje pokojowe „zakończą się sukcesem” W środę Trump informował, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio, dyrektorem CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza) Johnaem Ratcliffe'm, doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaelem Waltzem i ambasadorem Steve'm Witkoffem, by „przeprowadzili negocjacje”, które – w opinii prezydenta USA – mogą „zakończyć się sukcesem”. Czytaj też:

