Tyle wydano wiz do strefy Schengen. Komisja Europejska pokazała dane

Dane Komisji Europejskiej zostały opublikowane we wtorek. Z pełnego zestawienia dotyczącego wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych uprawniających do wjazdu do krajów strefy Schengen wynika, że w zeszłym roku złożone ich ponad 11,7 mln. Pozytywnie rozpatrzono ponad 9,7 mln z nich.

Dla porównania w 2023 roku złożono 10,3 mln wniosków, a w 2022 roku 7,5 mln wniosków. Oznacza to wzrost względem nich o kolejne 13,6 proc. i 56 proc. Analogicznie względem poprzedniego roku było o 14,1 proc. wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

W tych krajach złożono najwięcej wniosków o wizy. W trzech z nich ponad 1 mln

Wśród krajów, w których wniosków o wydanie krótkoterminowych wiz, na pierwszym miejscu plasują się Chiny – 1,78 mln wniosków. Powyżej 1 mln znalazły się jeszcze Turcja – 1,17 mln i Indie – 1,1 mln. Także w tych krajach wydano najwięcej wiz. Było to kolejno 1,68 mln, 993,9 tys. i 936,7 tys.

Kolejne na liście w kategorii złożonych wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych były Maroko i Rosja – 606,8 tys. i 606,6 tys. Pod kątem wydanych wiz miejsca czwarte i piąte zajęły za to Rosja – 541,8 tys. i Arabia Saudyjska – 470,9 tys.

Cztery kraje najbardziej oblegane. Kilku znacząco odmawiano

Komisja Europejska opublikowała również zestawienie tych krajów, wśród których najwięcej wniosków zakończyło się odmową. Łącznie takich wniosków było 14 proc. Krajami tymi były: Bangladesz – 54,9 proc. wniosków, Pakistan – 47,5 proc., Senegal – 46,8 proc., Haiti – 46,3 proc., Nigeria – 45,9 proc., Ghana – 45,5 proc. i Kongo – 43 proc.

Najbardziej obleganymi krajami, czyli tymi, do których spłynęło najwięcej wniosków, były Francja – 2,5 mln wniosków, Hiszpania – 1,3 mln, Niemcy – 1,29 mln i Włochy – 1 mln. Do Polski wpłynęło ponad 111 tys. wniosków, po których wydano 91 tys. wiz.

