Oczy całego świata skierowane na Rosję. Oto skutki potężnego trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi doprowadziło do powstania fal na Pacyfiku o wysokości czterech metrów. Epicentrum zjawisko było oddalone o około 125 kilometrów od stolicy Kraju Kamczackiego (Pietropawłowska), a hipocentrum znajdowało się na głębokości ok. 19,5 km. W skali Richtera mowa o magnitudzie 8,8!

Kilka państw ogłosiło ostrzeżenia (najpierw Rosja, potem m.in. Japonia czy Stany Zjednoczone). Prezydent USA Donald Trump opublikował wpis na TRUTH Social, prosząc obywateli na Hawajach o ostrożność.

Według najnowszych doniesień nawet wtórne wstrząsy miały dużą siłę i sięgały aż 7 w skali Richtera – podała agencja Reutera. Trzęsienie z 30 lipca jest znacznie silniejsze niż to, które miało miejsce w 1952 roku. Władze Kamczatki same przyznały, że lipcowe zjawisko jest „najsilniejszym od dekad”. Według magazynu „Time” jest to szóste największe trzęsienie ziemi, jakie zarejestrowano w historii.

30 wstrząsów wtórnych. Na wyspie Sachalin awaria sieci energetycznej, podtopienia w Severo-Kurilsku

NEXTA informowała, że wskutek trzęsienia ziemi na japońskie wybrzeże woda wyrzuciła wieloryby. Fale tsunami, które zostały wzbudzone, uderzyły w miasteczko Siewiero-Kurilsk. Miały wysokość od trzech do pięciu metrów.

Osoby, które znajdują się na wybrzeżu Kamczatki, są proszone przez rosyjskiego ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych o opuszczenie niebezpiecznego miejsca, a te, które planowały się tam wybrać, muszą zmienić swoje plany.

Według najnowszych doniesień, które pojawiły się w mediach w środę przed południem – w związku ze zjawiskiem na wyspie Sachalin (największa wyspa w Rosji) doszło do uszkodzenia sieci energetycznej – informuje RIA Nowosti. Odwołano też loty na Maui (druga największa wyspa – w tym przypadku na Hawajach) – co ogłosił gubernator Josh Green. Władze stanu podjęły też decyzję o zawieszeniu pracy na morskich portach cywilnych – do odwołania.



Z ostatniej chwili: Ewakuowano pracowników Fukushimy

Reuters informuje – powołując się na najnowsze ustalenia Rosyjskiej Akademii Nauk, że trzęsienie ziemi wygenerowało bagatela 30 wstrząsów wtórnych!

W Waszyngtonie fale uderzyły w La Push i Westport – jak przekazało National Weather Service Seattle (miejscowy odpowiednik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). W Fukushimie ewakuowano zaś wszystkich pracowników elektrowni jądrowej.

