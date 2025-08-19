Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to nie tylko słowa. Padła gigantyczna kwota

Prezydent Wołodymyr Zełenski poniedziałkowe spotkanie z Donaldem Trumpem nazwał „najlepszym do tej pory”. Jak mówił, w ciągu 10 najbliższych dni mają zostać wypracowane szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które będą oparte nie tyko na obietnicach. Obejmą też pakiet broni ze Stanów Zjednoczonych o wartości 90 miliardów dolarów.

Wojna w Ukrainie. Gwarancje bezpieczeństwa to także broń

– Gwarancje bezpieczeństwa zostaną prawdopodobnie określone przez naszych partnerów i będzie pojawiać się coraz więcej szczegółów. Wszystko to zostanie w jakiś sposób sformalizowane na papierze w ciągu najbliższego tygodnia do 10 dni – oświadczył polityk.

Prezydent USA Donald Trump podkreślał, że bezpieczeństwo Kijowa gwarantować mają przede wszystkim europejscy sojusznicy. – Jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, będzie dużo pomocy – mówił dziennikarzom. Zaznaczał, że nie zostawi tzw. koalicji chętnych bez pomocy. – Są pierwszą linią obrony, ponieważ tam są, ale pomożemy im – mówił.

Informacje przekazane przez Trumpa i Zełenskiego potwierdzają wcześniejsze doniesienia „Financial Times”. Gazeta mówiła, że ukraiński plan pokojowy zakładał zakup broni od amerykańskich producentów za blisko 100 mld dolarów. W pakiecie, za który zapłacą europejskie kraje, znaleźć się ma przynajmniej 10 systemów rakiet Patriot.

Zełenski po szczycie w Waszyngtonie: Krok do przodu

Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Donaldem Trumpem dziękował sojusznikom, którzy razem z nim stawili się w Waszyngtonie. Zaznaczał, że najważniejszą kwestią całego spotkania były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju. To one mają okazać się podstawą do zakończenia wojny z Rosją.

– Cieszy mnie, że USA deklarują gotowość do koordynacji i wcielania w życie tych gwarancji – podkreślał. Prezydent Ukrainy mówił też o tym, iż postawa Stanów Zjednoczonych to „wielki krok do przodu” i wyrażał zadowolenie z pojawienia się „decyzji i woli politycznej”.

