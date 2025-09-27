Cios w rosyjskich dyplomatów. Nowy pomysł UE

Unia Europejska myśli nad wprowadzeniem nowych przepisów, które mają uderzyć w rosyjskich dyplomatów. Jeśli zostaną wprowadzone, to Rosjanie będą mieli obowiązek informować o podróżach w obrębie Unii Europejskiej. Dzięki temu kraje strefy Schengen zyskają możliwość zablokowania wjazdu rosyjskich dyplomatów.

Propozycja unijnej dyplomacji. Ograniczenie nałożone ma być na rosyjskich dyplomatów

– To skomplikuje życie Rosjanom, ponieważ będą musieli powiadamiać o podroży po Unii Europejskiej w każdym przypadku – powiedział dla RMF FM unijny dyplomata.

Z propozycją nowych przepisów zapoznała się korespondentka RMF FM. Restrykcje mają obejmować nie tylko dyplomatów z Rosji, ale również ich rodziny, pracowników technicznych i administracyjnych placówek dyplomatycznych – ambasad, misji oraz konsulatów. Objęci nowym obowiązkiem Rosjanie mieliby informować o chęci wyjazdu do innego kraju UE na 24-godziny przed planowaną podróżą.

Dyplomata w swoim zgłoszeniu musiałby poinformować władze o środku transportu, z którego skorzysta, numerze rejestracyjnym oraz miejscu przekroczenia granicy.

Będą musieli poinformować o tym, z jakiego korzystają środka transportu, podać numer tablic rejestracyjnych, a także przekazać, w którym miejscu zamierzają przekroczyć granice danego państwa.

Kontrola podróży rosyjskich dyplomatów. Czechy chciały pójść dalej

– Restrykcje mają umożliwić kontrolę ich przemieszczania się, żeby zabezpieczać UE przed aktami sabotażu – powiedział inny informator redakcji RMF FM.

Propozycja nowych przepisów to odpowiedź na głos Czech i Polski, które chciały ograniczyć swobodę poruszania się Rosjan po strefie Schengen. Nasi południowi sąsiedzi chcieli po prostu zakazać przemieszczenia się rosyjskim dyplomatom. Jednym z argumentów było zaangażowanie oficerów rosyjskiego wywiadu w wybuch w składzie amunicji w Pradze z 2014 roku, w którym śmierć poniosły dwie osoby.

Pomysł Czechów blokowali Niemcy. RMF FM przekazał, że w nocy z piątku na sobotę kraje UE otrzymały propozycję nowych regulacji od unijnej dyplomacji. Ograniczenie swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów ma wejść w skład kolejnego, 19. pakietu sankcji na Rosję.

