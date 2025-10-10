Trump zasugerował wyrzucenie tego kraju z NATO. Hiszpania reaguje

W czwartek 9 października Donald Trump po raz kolejny zszokował świat. Tym razem wywołał poruszenie sugestią, że NATO powinno pozbyć się jednego członka. Prezydent USA wskazał na Hiszpanię, zarzucając jej niedostateczne wydatki na obronność.

Trump: Może powinniście wyrzucić Hiszpanię z NATO

— Nie mają argumentu, by tego nie robić – podkreślał. – Może powinniście, szczerze mówiąc, wyrzucić ich z NATO — rzucił. Hiszpania w ostatnich miesiącach spotykała się co prawda z krytyką ze strony sojuszników, ale nikt jeszcze nie sformułował problemu tak ostro.

Władze w Madrycie nie chcą przeznaczać 5 proc. PKB na obronność. Przekonują, że dla spełnienia celów sojuszu w zupełności wystarczy 2,1 proc. PKB. Przypominają też o swoim zaangażowaniu w misje na wschodniej flance NATO.

Hiszpańska opozycja atakuje premiera

Po ostatnich słowach Trumpa w Hiszpanii jednak zawrzało. „Hiszpania jest zaangażowanym i pełnoprawnym członkiem NATO i wypełnia swoje cele w takim samym zakresie jak Stany Zjednoczone” – przekonywały w rozmowie z AFP źródła w hiszpańskim rządzie. W tym samym czasie opozycja atakowała premiera kraju Pedro Sancheza.

Lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo pisał na X, że „Hiszpania jest wiarygodnym, dumnym członkiem i oddanym NATO. I takim pozostaniemy. Problemem jest Sanchez”. Z kolei lider skrajnie prawicowej partii Vox stwierdzał, że premier poważnie szkodzi bezpieczeństwu kraju. „Sanchez to największa katastrofa, jaka spotkała Hiszpanię od dawna” – pisał na X.

