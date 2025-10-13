Belweder w centrum światowej dyplomacji. Prezydent Nawrocki przyjął sześciu dyplomatów

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów akredytowanych w Polsce. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Iraku, Królestwa Szwecji, Republiki Austrii, Malezji oraz Republiki Filipin.

Podczas rozmów z nowymi szefami misji dyplomatycznych prezydent Nawrocki podkreślił wolę pogłębiania relacji dwustronnych, zwłaszcza w sferze gospodarki i współpracy inwestycyjnej. – Prezydent podkreślił chęć rozwoju relacji dwustronnych, szczególnie w obszarze współpracy gospodarczej – przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozmowy o przyszłości. W centrum uwagi sytuacja międzynarodowa

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, spotkania z ambasadorami były również okazją do omówienia bieżącej sytuacji międzynarodowej i regionalnej, a także ustalenia kalendarza przyszłych kontaktów politycznych między Polską a reprezentowanymi państwami.

Listy uwierzytelniające złożyli: Peggy Frantzen – ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga, Bakir Ahmed Aziz Aziz – ambasador Republiki Iraku, Martina Quick – ambasador Królestwa Szwecji, Hannes Schreiber – ambasador Republiki Austrii, Azri Bin Mat Yacob – ambasador Malezji oraz Alan Lazaro Deniega – ambasador Republiki Filipin.

Kolejna taka uroczystość

Była to druga ceremonia tego rodzaju od chwili objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego.

Poprzednia miała miejsce 26 września, kiedy to prezydent przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów Królestwa Arabii Saudyjskiej, Islamskiej Republiki Iranu, Republiki Federalnej Niemiec, Chińskiej Republiki Ludowej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Łotewskiej.

Czytaj też:

Koniec ucieczki w najniższą krajową? Nawrocki dostał wniosekCzytaj też:

List Nawrockiego wywołał kpiny. Ta reakcja mówi wszystko