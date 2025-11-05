Podczas obchodów Dnia Jedności Narodowej w Rosji upamiętnia się wydarzenia, do których doszło na początku XVII wieku. Wówczas miało miejsce wyzwolenie Moskwy z rąk polsko-litewskich (trwała wtedy wojna polsko-rosyjska). To właśnie decyzją Władimira Putina od 2004 roku 4 listopada dzień ten jest świętem państwowym. Warto zaznaczyć, że zbiega się on dodatkowo z uroczystościami prawosławnymi, polegającymi na uczczeniu ikony Matki Boskiej Kazańskiej, która miała rzekomo – według lokalnej tradycji – odegrać istotną rolę w wypędzeniu polskich wojsk z Kremla.

We wtorek, w związku z obchodami dnia jedności, Putin spotkał się z religijnymi przywódcami i członkami organizacji młodzieżowych na Placu Czerwonym w Moskwie.

Prezydent Rosji wyróżnił obywateli obcych krajów

W trakcie uroczystości dyktator przyznał wyróżnienia, które mają podkreślić „szerzenie przyjaźni” i „współpracę międzynarodową”. Orderami Przyjaźni uhonorował pianistę i dyrygenta Justusa Frantza, pracownika propagandowych mediów narodowych Eliseo Bertolasi'ego, a także aktorkę Komaki Kuriharę, choć w tym przypadku wręczono jej Medal Puszkina.

To obcokrajowcy: pierwszy artysta jest Niemcem (na świat przyszedł w Inowrocławiu na Kujawach), „dziennikarz” ma zaś obywatelstwo włoskie, natomiast Kurihara pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni i jest przewodniczącą Rosyjskiego Komitetu Kultury w Japonii.

Władimir Putin podpisał. W Rosji będzie całoroczny pobór do wojska

Na początku listopada dyktator podpisał nowelizację ustawy, która zmieniła przepisy o 180 stopni. Obywatele Rosji będą od teraz mogli zostać powołani do wojska przez cały rok kalendarzowy. Dotychczas pobór miał miejsce jedynie dwa razy w roku – na wiosnę i w trakcie jesieni.

Oprócz tego osoba wezwana (drogą elektroniczną) do jednostki wojskowej będzie miała 30, a nie 20 dni na stawienie się (po otrzymaniu dokumentu).

