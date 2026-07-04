Zmiana właściciela TVN znacząco się opóźni? Ujawniono największy problem transakcji

W tym tygodniu miały miejsce znaczne ruchy ws. połączenia Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery. We wtorek 30 czerwca brytyjska minister kultury Lisa Nandy oświadczyła, że „rozważa interwencję” w sprawie transakcji, obejmującej zmianę właściciela TVN. Wielka Brytania jawi się obecnie jako największy problem fuzji. Według Variety działania w tej sprawie mogę potrwać przez cało lato.

W centrum uwagi mogą znaleźć się kwestie dotyczące pluralizmu mediów, serwisów streamingowych oraz kanałów dla dzieci. Według źródeł portalu przeszkody uda się ostatecznie pokonać, ale każde opóźnienie jest nie na rękę Paramount. Powodem jest chęć domknięcia transakcji do 30 września, aby nie płacić akcjonariuszom WBD „opłaty za opóźnienie”. Jeśli transakcja zostanie dopięta np. styczniu 2027 r., wówczas konieczne będzie wypłacenie ok. 650 mln dol.

TVN zmieni właściciela. Kręta droga Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery ws. fuzji

Paramount Skydance na razie chce pójść na ustępstwa, aby złagodzić obawy Komisji Europejskiej. W tym celu dojdzie do wycofania się ze wspólnego przedsięwzięcia w zakresie dystrybucji filmów United International Pictures, prowadzonego razem z Universalem. KE w środę podała, że przyszły właściciel TVN złożył dokumenty, w których zobowiązał się do takiego ruchu. Jednocześnie podano „nowy tymczasowy termin” na podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o połączeniu medialnych gigantów.

Został on wydłużony z 7 do 22 lipca. United International Pictures działa jako dystrybutor na kilku rynkach europejskich, w tym w Danii, Grecji, Chorwacji, Węgrzech, Norwegii, Polsce i Szwecji. Paramount podkreśliło, że od kilku miesięcy „konstruktywnie współpracuje” z KE i liczy na „terminowe uzyskanie zgody”.

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