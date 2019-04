Mózg lubi się najeść

Z głodu nie tylko burczy nam w brzuchu, ale też odczuwamy spadek koncentracji i problemy z pamięcią. Dzieje się tak, ponieważ sprawność umysłowa w dużej mierze zależy od tego, jakie pokarmy spożywamy i czy dbamy o regularność posiłków. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało – nasz mózg lubi sobie podjeść i jest szalenie wymagającym konsumentem.

Postaw mu się

Mózg ciekawi naukowców od dawna. Na przestrzeni lat powstało wiele badań mówiących o tym, jaki wpływ na jego funkcjonowanie ma dieta. Bezapelacyjnie – nie służy mu alkohol, żywność przetworzona, bogata w tłuszcze trans, papierosy i rafinowane węglowodany. Owszem, szybko się od nich uzależni i będzie się ich domagał, ale czy nie tak działa uzależnienie? Łakniemy czegoś, co nam nie służy. Mózg, mimo całej swojej skomplikowanej budowy i niezwykle ważnych zadań, potrafi być głupiutki. Co jeszcze mu nie służy? Z pewnością restrykcyjne diety cud, prowadzące do niedoborów składników odżywczych. W kwestii odżywiania i stylu życia wpadamy na różne głupie pomysły i aż dziw, że podpowiada nam je nasza własna głowa. Postaw się mózgowi i odetnij go od tego, co mu nie służy.

Serwuj rarytasy

Paliwem napędowym naszego mózgu są cukry. Nie mówimy jednak o białym cukrze z cukiernicy, a o tym naturalnie występującym, np. w owocach. Daje energetycznego kopa, nie powodując jednocześnie nagłego skoku poziomu cukru we krwi. Mózg potrzebuje stałej dostawy energii, a nie sporadycznych, solidnych zastrzyków. Idealnie sprawdzą się wszelkie produkty bogate w błonnik pokarmowy, jak np. pełnoziarniste pieczywo czy owsianka. Niezwykle istotne dla pracy mózgu są także kwasy omega-3. Znajdziemy je w tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela czy śledzie, ale także w olejach, np. rzepakowym, lnianym czy konopnym. To podstawowy składnik budujący tkankę mózgową. Ponadto zdrowe tłuszcze pomagają zredukować stres i zapobiegają depresji. Magnez, potas i wapń to elektrolity, które zapewniają prawidłowe przewodnictwo impulsów elektrycznych. Są ważne dla prawidłowej pracy układu nerwowego.

Daj się dotlenić

Aby mózg mógł prawidłowo pracować, musi do niego docierać krew bogata w tlen. Rzucenie palenia i podejmowanie aktywności fizycznej to dwa logiczne rozwiązania. Kluczowa jest jednak dieta. Krew, która krąży w naszych żyłach, dostarcza tlenu każdej tkance i organowi. Aby jednak związać tlen, we krwi musi znajdować się żelazo, bo to ono jest jego nośnikiem. Niedotlenienie sprzyja spadkowi koncentracji, zasłabnięciom. Żelazo możemy podzielić na hemowe (odzwierzęce i łatwiej przyswajalne) i niehemowe (roślinne). Aby uniknąć niedoboru żelaza sięgajmy po mięso, podroby, orzechy, brokuły, tofu, białą fasolę czy buraki. Pamiętajmy, by produkty bogate w żelazo łączyć z takimi, które zawierają witaminę C – ułatwia jego wchłanianie.

Dopieść

Dieta bogata w silne przeciwutleniacze, takie jak witaminy C, A i E, może uchronić mózg przed przedwczesnym starzeniem. Antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, zmniejszają stres oksydacyjny i ułatwiają regenerację uszkodzonych komórek. Witaminy C szukajmy np. w kapuście, papryce, owocach cytrusowych. Witaminę A znajdziemy w słodkich ziemniakach, marchewkach, dyni, maśle czy mleku. Witamina E występuje m.in. w orzechach (włoskie, laskowe, migdałowe), szpinaku, brukselce czy natce pietruszki. Witaminy z grupy B (kasze, pełnoziarniste pieczywo, orzechy) zapewniają natomiast sprawność komórkom nerwowym, ułatwiając przenoszenie impulsów nerwowych. Warto zwrócić uwagę na witaminę B12, która występuje w produktach odzwierzęcych. Weganie powinni rozważyć jej suplementację. Jej niedobór powoduje niedokrwistość, podobnie jak niedobór żelaza.

