Marcin Dzierżanowski: Polska nie pójdzie drogą Węgier

Uzyskana przez partię rządząca większość nie jest tak wielka, jak przypuszczaliśmy jeszcze kilka tygodni temu (komentatorzy zastanawiali się wtedy nawet, czy PiS nie zbliży się do większości konstytucyjnej), ale z całą pewnością pozwoli na cztery lata stabilnych rządów. Powstaje pytanie, czy PiS pójdzie drogą węgierską. Victor Orban w czasie swojej drugiej kadencji drastycznie ograniczał prawa opozycji, przejął media, likwidował elementy społeczeństwa obywatelskiego, naruszał prawa człowieka.

Wiele wskazuje na to, że wbrew obawom Jarosław Kaczyński nie pójdzie w ślady Budapesztu. Opozycja w Polsce – w przeciwieństwie do węgierskiej – nie jest bowiem rozbita. Na Koalicję Obywatelską, Lewicę i PSL zagłosowało w sumie więcej osób niż na Zjednoczoną Prawicę. Polska opozycja jest więc wciąż silna – poparciem wyborców i zapleczem organizacyjno-finansowym. Jej słabością jest bardzo słabe przywództwo, z czego prawdopodobnie przyjdzie partiom opozycyjnym wyciągnąć szybkie i radykalne wnioski.

Mając silną opozycję za plecami, Jarosław Kaczyński nie będzie mógł rządzić tak, jakby nie miał z kim przegrać. To go będzie różniło od Victora Orbana. Ostatnie miesiące rządów Mateusza Morawieckiego wskazują na pewną racjonalizację i pragmatyzację rządów prawicy. Skupienie się na sprawach ekonomicznych, uspokojenie relacji z Unią Europejskich, wreszcie unikanie realnego podejmowania spraw ideologicznych – wszystko to pozwala przypuszczać, że druga kadencja rządów partii Jarosława Kaczyńskiego będzie podobna.

Dla opozycji to duże wyzwanie. Musi teraz radykalnie zmienić swoją strategię polityczną, przestać być wyłącznie anty-PiS-em i nakreślić wizję Polski, która przyciągnie wyborców. Tego ostatniego mogą się uczyć od Jarosława Kaczyńskiego.

