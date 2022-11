To oni przekonali Putina do inwazji na Ukrainę. „Władza, paranoja i trzej przyjaciele”

Z początkiem października sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew, typowany do objęcia schedy po Władimirze Putinie, oskarżył kraje NATO o „przedłużaniewalk w Ukrainie” oraz dążenie do „przeniesienia ich na terytorium Rosji”. Skrytykował też wówczas brak uznania dla wyników pseudoreferendów. – Najwyraźniej zapomnieli, jak wygląda normalny, demokratyczny plebiscyt – stwierdził Patruszew. To on typowany jest na ewentualnego następcę Putina, m.in. ze względu na fakt, że cieszy się zaufaniem obecnego prezydenta Rosji.

To on wraz z dyrektorem FSB Aleksandrem Bortnikowem mieli przekonać prezydenta Rosji Władimira Putina o konieczności inwazji na Ukrainę. Poza nimi na decyzję wpłynął także miliarder Jurij Kowalczuk – pisze „The Times”, powołując się na źródło w rosyjskim rządzie.

Jednocześnie duża część rosyjskich elit najwyraźniej nie została poinformowana o planach rozpoczęcia wojny na pełną skalę, postrzegając słowa Putina jako „blef”.

Wojna w Ukrainie. „Szojgu nie miał wpływu na decyzję o inwazji, był tylko wykonawcą”

Z kolei ostatnie miesiące wojny okazują się serią porażek Rosjan, za które władze na Kremlu w mnie lub bardziej jawny sposób krytykują ministra obrony Siergieja Szojgu. Z początkiem października amerykański think tank ISW podkreślał, że po stronie rosyjskiej trwa szukanie winnych eksplozji, do której doszło na Moście Krymskim.

Z informacji „Timesa” wynika, że Szojgu miał być jedynie „wykonawcą” poleceń i nie miał bezpośredniego wpływu na ostateczną decyzję.

Pod koniec października pojawiało się coraz więcej doniesień o narastającym na Kremlu konflikcie między Szojgu a wpływowym oligarchą i szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. We wpisie na Telegramie rosnący w siłę „kucharz” Putina skrytykował „kadrowych”, mając prawdopodobnie na myśli Szojgu.

