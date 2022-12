NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. ONZ opublikowała pierwszy raport o rosyjskich zbrodniach na cywilach

09:55 Na cmentarzu Antokalnis w Wilnie, stolicy Litwy, zburzono pomnik żołnierzy radzieckich.



Przypomnijmy, że po 24 lutego w wielu poradzieckich republikach - w tym na Ukrainie - rozpoczęła się akcja usuwania pomników, które upamiętniały zdominowaną przez Rosjan przeszłość.



twitter.com 09:47 Agencja Reutera donosi, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości 275 milionów dolarów.



Szczegóły mają zostać opublikowane przez Biały Dom jeszcze dziś.



Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń agencji, w skład pakietu wchodzi sprzęt do obrony przeciwlotniczej, w tym do zwalczania dronów. 09:32 Brytyjski wywiad ostrzega, że wznowienie przez Rosję ataków przy użyciu irańskich dronów-kamikadze może wskazywać na to, iż Rosja otrzymała kolejną dostawę tych śmiercionośnych maszyn.



„Te doniesienia nie zostały jeszcze zweryfikowane, ale jest prawdopodobne, że Rosja wyczerpała już swoje poprzednie zapasy kilkuset Szahidów 131 i 136 [modele produkowanych w Iranie dronów - red." target="_blank">, a teraz otrzymała uzupełnienie” - czytamy w raporcie brytyjskich służb.



twitter.com 09:18 Z portu Olvia na wyspie Sardynia we Włoszech zniknął luksusowy jacht „Aldabra”.



W marcu został on zarekwirowany rosyjskiemu oligarsze Dmitrijowi Mazepinowi, który znalazł się na liście osób objętych unijnymi sankcjami.



Jak donosi brytyjski dziennik „The Guardian”, jednostka zniknęła w czerwcu, dosłownie kilka godzin przed oficjalnym potwierdzeniem przez służby, że jest ona własnością Mazepina



Wartość długiego na 22 metry jachtu jest szacowana na od 700 tys. do miliona euro. 09:10 W przyszły czwartek, 15 grudnia, Parlament Europejski odbędzie się głosowanie ws. rezolucji, uznającej Hołodomor za ludobójstwo narodu ukraińskiego.



Chodzi o klęskę głodu, sztucznie wywołaną na początku lat 30. XX wieku na radzieckiej Ukrainie przez władze w Moskwie. Hołodomor kosztował życie kilka milionów istnień ludzkich.



„Posłowie do Parlamentu Europejskiego będą dyskutować i głosować nad rezolucją, uznającą Hołodomor za ludobójstwo. Hołodomor został narzucony przez Związek Radziecki, w wyniku którego w latach 1932-1933 zginęły miliony Ukraińców” - czytamy w dokumencie, regulującym porządek obrad PE. 09:05 Szef charkowskiej administracji wojskowej Ołeh Siniegubow zrelacjonował, że w piątek Rosjanie przeprowadzili ostrzał rakietowy i artyleryjski w okolicy miejscowości Kupiańsk, Charków, Czugujów i Izium.



„Jak informuje ratownictwo medyczne, hospitalizowane są trzy osoby: dwie kobiety w wieku 41 i 64 lat, ich stan jest średni, oraz 40-letni mężczyzna, który jest jest w ciężkim stanie. Jednemu poszkodowanemu udzielono pomocy na miejscu” - napisał na Telegramie Siniegubow.



08:58 Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego Rosja stracił nad Dnieprem ponad 93 tys. żołnierzy: zabitych, rannych czy wziętych do niewoli.



Ponadto, straciła w sprzęcie m.in. ok 3. tys. czołgów, ok. 6 tys. transporterów opancerzonych i ok. 280 samolotów.



twitter.com 08:48 Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że władze miasta zmieniły nazwy 32 obiektów, przede wszystkim ulic.



To kolejny etap usuwania reliktów radzieckiej przeszłości z przestrzeni publicznej Kijowa. Identyczne procesy zachodzą w całym kraju.



„Na dzisiejszym posiedzeniu deputowani Rady Miejskiej Kijowa przemianowali kolejne 32 ulice, alejki i bulwary, których nazwy były związane z Rosją i radziecką przeszłością. W szczególności warto wspomnieć, że bulwar Przyjaźni Narodów [chodzi o narody wchodzące w skład ZSRR - red." target="_blank"> będzie od teraz nosił imię założyciela armii ukraińskiej Mykoły Michnowskiego” - napisał Kliczko na Telegramie.



08:30 Do sieci trafiło nagranie, dokumentujące wybuch w płonącym centrum handlowym „Mega Chimki” pod Moskwą. Akcja gaśnicza wciąż trwa.



twitter.com 08:21 Płonie centrum handlowe „Mega Chimki” pod Moskwą. Płomienie objęły powierzchnię ok. 7 tys. m kw.



Pożar rozpoczął się w hipermarkecie OBI. Najpierw zajął się dach sklepu, a stamtąd rozprzestrzenił się na inne obiekty centrum.



"Na terenie objętym pożarem słychać eksplozje. Wybuchać mają pojemniki z farbą i lakierami znajdujące się na sklepowych półkach" - relacjonuje rosyjska agencja prasowa Interfax.



W pożarze miała zginąć jedna osoba, prawdopodobnie ochroniarz. Moskiewska prokuratura nie wyklucza, że przyczyną pożaru było podpalenie.



twitter.com 08:15 W piątkowy poranek obwodach kijowskim - w tym w liczącym blisko 3 mln mieszkańców Kijowie - dniepropietrowskim i odeskim nastąpiły awaryjne przerwy w dostawie prądu.



„Jest to niezbędny krok w celu zrównoważenia systemu elektroenergetycznego i uniknięcia całkowitej awarii (...) Prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju. Firmy energetyczne robią wszystko, co w ich mocy, aby naprawić sytuację” – czytamy w komunikacie ukraińskiego koncernu energetycznego DTEK.



Przypomnijmy, że w wyniku zmasowanych ostrzałów rakietowych Rosjanie uszkodzili aż ok. 40 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej, np. elektrociepłowni czy stacji transformatorowych. 08:05 Jak donosi The Wall Street Journal, w piątek Stany Zjednoczone ogłoszą kolejne sankcje na Rosję.



Obejmą one prawdopodobnie wysokich urzędników rządowych, wojskowych i biznesowych oskarżonych o łamanie praw człowieka i korupcję.



Przede wszystkim chodzi o osoby, odpowiedzialne za zorganizowanie rosyjskich tzw. obozów filtracyjnych dla Ukraińców.



Ponadto, sankcje mają objąć kilka przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, związanych z dostarczaniem irańskich dronów wojskowych, używanych do atakowania Ukrainy.

