NA ŻYWO: Ukraińcy atakują na dwóch frontach. „Rosjanie nie posunęli się ani o metr”

12:01 Izrael nie przekaże broni Ukrainie. Izraelski premier Benjamin Netanjahu stwierdził w rozmowie z "Jersualem Post", że jego kraj nie przekaże Ukrainie broni. - Mamy “granicę” wojskową z Rosją. Nasi piloci latają obok rosyjskich pilotów na niebie Syrii. Uważam, że musimy mieć swobodę działania przeciwko irańskim próbom ustanowienia pozycji wojskowych na naszej północnej granicy - wyjaśnił. Jak dodał, obawia się również sytuacji, w której izraelska broń mogłaby zostać przejęta przez Rosjan na polu bitwy, a później trafiłaby w ręce Irańczyków. 11:33 Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, Ukraińcy nie zdobyli przewagi strategicznej. Żadne z ich działań nie stworzyło warunków przełomowych w skali operacyjnej na co, jak wynikało z ich deklaracji, się zanosiło. I czego oczekiwał i nadal oczekuje Zachód - pisze dla "Wprost" gen. Waldemar Skrzypczak.

To może mocno pokrzyżować zamiary Ukraińców? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: 50 proc. brygad już walczy 11:03 W ciągu minionej doby doszło do aż 30 starć z rosyjską armią. Jak szacuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, najeźdźcy stracili w tych starciach blisko 700 żołnierzy.

30 starć w ciągu doby. Rosjanie mieli stracić blisko 700 żołnierzy 10:43 Turecka firma Baykar będzie produkować drony bojowe Bayraktar TB2 i Bayraktar Akinci w Ukrainie od 2025 roku - zapowiedział Haluk Bayraktar, dyrektor generalny firmy. 10:14 W nocy Rosjanie ostrzelali przedmieścia Zaporoża. W ataku nikt nie zginął - informuje agencja Ukrinform. 9:53 Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe SZU Natalia Humeniuk przekazała, że Rosjanie nasilają ostrzał prawego, kontrolowanego przez Ukrainę, brzegu Dniepru. - Zaczęli ostrzeliwać okolice Mostu Antonowskiego, czego wcześniej nie robili. Mszczą się za atak na Most Czonharski - oceniła. 9:23 Brytyjski wywiad wojskowy w najnowszej analizie zauważa, że Rosjanie znacząco zwiększyli bezpieczeństwo głównej bazy Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. “W ostatnich tygodniach ochronę portu wzmocniono, zwiększając liczbę wyszkolonych ssaków morskich. Zdjęcia pokazują, że liczba pływających zagród dla nich podwoiła się. Przetrzymywane w nich są prawdopodobnie delfiny butlonose” - twierdzą Brytyjczycy. 8:45 Nexta informuje o eksplozjach w Mariupolu.

twitter.com 8:13 Mer Charkowa szacuje, że miasto potrzebuje około 9,5 miliarda euro na odbudowę zniszczonych przez Rosjan budynków i infrastruktury. - To ogromne wyzwanie, z którym żadne miasto w Ukrainie nie jest w stanie sobie poradzić - oświadczył podczas zorganizowanej w Londynie konferencji o odbudowie Ukrainy. Jak dodał, obecnie bez własnych mieszkań pozostaje 150 tys. mieszkańców, zniszczona jest połowa szkół i przedszkoli. 8:09 Sztab Generalny SZU przekazał, że dziś rano w obwodzie donieckim siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 7:44 Rosyjski czołg T-90M zniszczony w obwodzie donieckim.

twitter.com 7:20 Rosjanie zaatakowali obwód chmielnicki.

"W nocy 23 czerwca 2023 r. wróg zaatakował Ukrainę z samolotów strategicznych. Tym razem celem rosyjskich rakiet było lotnisko wojskowe w obwodzie chmielnickim" - poinformowały Ukraińskie Siły Powietrzne na Telegramie.



"Wszystkie 13 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-555 zostało zniszczonych przez obronę powietrzną, większość z nich w obwodzie chmielnickim. Ponadto obrońcy nieba zniszczyli bezzałogowy samolot zwiadowczy niezidentyfikowanego typu" - dodano w komunikacie. 7:02 Jak donosi Ukrinform, w piątek po północy na terytorium całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. 6:35 - Rosjanie każdego dnia tracą ludzi i sprzęt wojskowy, ale nadal atakują, próbując wypełnić rozkazy Kremla dotyczące pełnej okupacji obwodów donieckiego i ługańskiego - powiedziała wiceminister Hanna Malar. 6:08 Trwa ofensywa ukraińskiej armii na południu kraju. Są częściowe sukcesy. W tej chwili wojska ukraińskie odpychają rosyjskich okupantów i wyrównują linię frontu - informuje "Ukraińska Prawda" powołując się na wypowiedź wiceminister obrony Ukrainy.