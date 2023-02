NA ŻYWO: Wojna w Ukraine. Trwają zacięte walki o Bachmut, Zełenski odwołał ważnego dowódcę armii

11:17 Na okupowanych terenach w Ukrainie Rosjanie utworzyli pierwsze oddziały organizacji paramilitarnej Junarmia (Młoda Armia), przeznaczonej dla dzieci i młodzieży - przekazał portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. 10:46 Biełsat informuje, że choć władze w Mińsku oficjalnie nie odniosły się do uszkodzenia rosyjskiego samolotu na lotnisku w Maczuliszczach, to służby szukają osób za to odpowiedzialnych. „Białoruska straż graniczna ma dokładniej kontrolować wyjeżdżających z kraju. Śledczy chodzą też po mieszkaniach w Maczuliszczach i kontrolują samochody” – podaje Biełsat. 10:36 "Każda dyskusja o dostarczeniu Ukrainie nowego, kluczowego uzbrojenia zaczynała się od 'nie', a kończyła na 'tak'. W ciągu ostatniego roku odblokowaliśmy decyzje polityczne w sprawie sześciu z siedmiu rodzajów broni typu 'game-changer'. Pozostały tylko samoloty bojowe" - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.



twitter.com 10:17 Ruch na kolejowej części Mostu Krymskiego ma być całkowicie przywrócony do połowy lata – zapowiedział wicepremier Rosji Marat Chusnullin na antenie Rossija-24. 10:04 Ukraińska służba bezpieczeństwa „zneutralizowała” w Odessie „rosyjskiego agenta, który badał lokalizacje strategicznie ważnych obiektów wojskowego systemu obronnego i korygował uderzenia rakietowe na infrastrukturę krytyczną obwodu odeskiego” – poinformowała „Ukraińska Prawda”. 9:59 Brytyjczycy podkreślają, że Mariupol, choć mocno zdewastowany na początku wojny, jest nadal ważny dla Rosji, bo to największe miasto zdobyte przez nią w 2022 r., nadal przez nią kontrolowane, i znajdujące się na kluczowej trasie z punktu widzenia logistyki. 9:46 Rosja prawdopodobnie będzie zaniepokojona niewyjaśnionymi eksplozjami, które miały miejsce w ostatnich dniach w Mariupolu, w strefie, którą prawdopodobnie wcześniej oceniła jako poza zasięgiem ukraińskich zdolności uderzeniowych – zwraca uwagę brytyjski wywiad w najnowszej aktualizacji sytuacji na froncie.



twitter.com 9:26 Tak wygląda „ruski mir” w Awdijiwce



twitter.com 9:17 Nie żyje Gleb Pawłowski, rosyjski politolog i dziennikarz, doradca polityczny Władimira Putina w latach 1996-2011. Później został uznany przez Kreml za zagranicznego agenta. Informację o jego śmierci podała rosyjska agencja TASS. 9:04 „Ukraińska Prawda” informuje, że z powodu awaryjnego wyłączenia w niemal całej Odessie nie ma prądu. 9:01 Dyrektor CIA William Burns powiedział w niedzielnym wywiadzie dla CNN, że sojusz między Rosją a Iranem szybko się rozwija, a wyłaniającą się narrację nazwał „niepokojącą”. Wskazał, że Rosja proponuje pomoc Irańczykom w ich programie rakietowym, a przynajmniej rozważa możliwość dostarczenia Iranowi myśliwców w zamian za pomoc wojskową w czasie inwazji na Ukrainę. 8:50 Władimir Putin przywrócił rosyjskiemu ministerstwu obrony kontrolę nad wszystkimi siłami na Ukrainie – wskazują analitycy z Instytutu Badań nad Wojną (ISW).



twitter.com 8:41 Po godz. 9 alarm przeciwlotniczy w Ukrainie został odwołany. Zagrożenie trwało około godziny. 8:37 W niedzielę z Ukrainy do Polski wjechało 21,4 tys. osób, a w odwrotnym kierunku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 21,8 tys. osób.



twitter.com 8:27 Były szef NATO Anders Fogh Rasmussen przyznał, że Zachód przez lata był "zbyt naiwny rozmowach z Putinem". Jego zdaniem jedynym sposobem na szybkie zakończenie wojny, jest przekazanie Ukrainie wszelkiej potrzebnej broni, bo to jedyny język zrozumiały dla rosyjskiego dyktatora.



Były szef NATO szczerze o zaniedbaniach sojuszu. „Byliśmy zbyt naiwni wobec Putina” 8:25 W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili trzy ataki na miasto Chmielnicki. W wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery zostały ranne. 8:07 Nagranie z drona pokazuje skalę zniszczeń w Bachmucie.



twitter.com 7:51 Białoruska opozycja potwierdza, że Białorusini zniszczyli rosyjski samolot na lotnisku w Mińsku. Franak Wiaczorka, główny doradca Swiatłany Cichanouskiej, uznał to za „najbardziej udaną dywersję” od początku wojny w Ukrainie.



twitter.com 7:39 W poniedziałek rano na terytorium całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy – poinformowała „Ukraińska Prawda”. 7:30 Ostatniej nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła na niebie wokół Kijowa dziewięć dronów Shahed. 7:19 Wołodymyr Zełenski odwołał generała Edwarda Moskaliowa ze stanowiska dowódcy Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, które walczą w rejonie Donbasu. Informacja o jego dymisji pojawiła się w niedzielę wieczorem na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy. Nie podano jednak przyczyn decyzji. 7:15 Agencja Ukrinform poinformowała, że Rosjanie ostrzelali Zaporoże rakietami S-300. Pociski trafiły m.in. w dwa obiekty infrastruktury cywilnej. 7:10 Trwają zacięte walki o Bachmut



W weekend – jak podał Reuters – Ukraińcy przeprowadzili serię kontrataków, odpychając na dalsze pozycje wojska rosyjskie w rejonie wsi Jahidne.



