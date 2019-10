Kaczyński o KO: Postawienie na Konfederację, żeby koalicja była czterogłowa

– Prawo i Sprawiedliwość wiarygodność uzyskało. Pierwszy raz w dziejach Polski po 1989 roku zapowiedzi, które zostały sformułowane przed wyborami, zostały zrealizowane, ale – co więcej – zostały zrealizowane zapowiedzi, które padły w trakcie kadencji – przed wyborami samorządowymi. To jest wielka wartość dla polskiej demokracji, bo demokracja ma sens wtedy, kiedy zapowiedzi partii są realizowane – mówił na konwencji regionalnej PiS w Warszawie Jarosław Kaczyński.

„Prawdziwy sztandar Solidarności mamy dzisiaj my”

Prezes PiS wspomniał także o opozycji i „Solidarności”. – Oni, chociaż często powołują się na ten ruch społeczny i na pewnego pana, który różne rzeczy mówi, często wystawiają na pierwszy plan, tak jak to było ostatnio. Nie będę tego komentował, bo to lepiej kurtynę milczenia i wstydu spuścić. W każdym razie odwołują się do tego. Późny postkomunizm ma to do siebie, że jest pod sztandarem Solidarności. Tylko, że to jest fałszywy sztandar. Prawdziwy sztandar Solidarności mamy dzisiaj my, oczywiście razem ze związkiem – stwierdził polityk. – Ci, którzy opowiadają, jak pewien pan z nazwiskiem na S, taki który kłapie zębami, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości, to jest całkowicie nieprawda. My żyjemy w tej rzeczywistości, całkowicie realnie oceniamy sytuację – dodał.

– Na taśmach Neumanna jest fragment, że jakiś Zbyszek cierpi z powodu tego, że będzie musiał pana Biedronia popierać. Część tej wypowiedzi jest nie do powtórzenia, ale że zęby bolą, to mogę powtórzyć. Jeśli chodzi o ból zębów, to postawienie na Konfederację, tylko żeby tak koalicja, w sumie jedna partia, była czterogłowa, to też zęby bolą, ale na to stawiają – mówił polityk.

„Rządy PiS to rządy wolności i tolerancji”

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego „rządy PiS to rządy wolności i tolerancji” – Wolności, tolerancji i demokracji. Rządy naszych przeciwników to fikcja demokracji, brak wolności, brak tolerancji. To koniec tego wszystkiego, o czym marzyliśmy za czasów tamtej Solidarności, o czym marzyliśmy, kiedy myśleliśmy, żeby Polska stała się wolna – stwierdził prezes PiS. – Jest także inny aspekt, który może nie odnosi się do nędzy, tylko równości – równości szans, różnych grup społecznych i równości międzyregionalnej. Urodziłem się w Warszawie i całe życie w Warszawie spędziłem. Wbrew temu, co niektórzy sądzili, moi dziadkowie z obydwu stron też mieszkali na Żoliborzu. Ktoś kiedyś powiedział, że nie jestem prawdziwym żoliborzaninem. Jestem żoliborzaninem – podkreślił.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że „niezależnie od tego czy w Europie będzie koniunktura czy dekoniunktura, PiS jest na wszystko przygotowany”. – Równoważąc budżet przygotowaliśmy się na to, żeby w razie trudnej sytuacji podtrzymywać te polityki, nawet jeżeli wokół Polski będzie źle – zapewnił prezes PiS.

