Kolejna debata prezydencka na horyzoncie? Polacy wyrazili się jasno

Wśród debat, które zostały zorganizowane przed wyborami prezydenckimi, uwagę przykuło wydarzenie zainicjowane przez redakcję „Super Expressu”. Formuła była ciekawa, bo w czasie debaty jedynie kandydaci mogli zadawać sobie pytania. Była to też pierwsza debata, na której stawiły się wszystkie osoby, których kandydatury zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Kolejna debata prezydencka przed II turą? Większość Polaków nie ma wątpliwości

W najnowszym sondażu, który dla „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster, ankietowani zostali zapytani, czy „SE” powinien zorganizować debatę także przed II turą wyborów. 74 proc. respondentów stoi na stanowisku, że takie wydarzenie jest potrzebne, a 26 proc. jest przeciwnego zdania.

Do wyników badania odniósł się politolog Sergiusz Trzeciak. – Podczas kwietniowej debaty kandydaci zadawali sobie pytania i to było spontaniczne, a dzięki interakcji wyborcy mogli poznać ich poglądy – ocenił. – To dobry pomysł, żeby podobną debatę zorganizować przed II turą. Postuluję, aby część pytań pochodziła od czytelników „SE”, czyli od wyborców – dodał ekspert.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 7-8 maja na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Kto wygrał debatę w TVP? Ekspert stawia sprawę jasno

13 kandydatów stawiło się też na ostatniej debacie, którą zorganizowały TVP, Polsat i TVN. – Ta debata była świetnym odzwierciedleniem tez o profesjonalizacji polskiej polityki i o tym, że ta profesjonalizacja, a co za tym idzie determinanty każdej debaty narzucane przez sztaby wyborcze, w istocie ograniczają perspektywę tego, aby takie wydarzenie mogło przynieść jakąś zmianę – skomentował dla „Wprost” prof. UW Rafał Chwedoruk.

– W tej debacie, w szczególności jeśli chodzi o głównych kandydatów i kandydatki, nie padło ani jedno zdanie, którego nie spodziewalibyśmy się usłyszeć przed jej rozpoczęciem. Jesteśmy zatem w dokładnie tym samym miejscu, w którym byliśmy chwilę wcześniej – podsumował politolog.

