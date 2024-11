NA ŻYWO: Wybory w USA. Harris czy Trump? Amerykanie oblegają lokale wyborcze

17:09 Fałszywe wideo, które miało być rzekomym dowodem na oszustwa wyborcze w Arizonie, według amerykańskiego wywiadu zostało wyprodukowane przez osoby mające powiązania z Rosją. Jak podało CNN, film został udostępniony po raz pierwszy przez organizację, która jest powiązana z „fabryką trolli”. 16:38 „Dziś jestem w Waszyngtonie, gdzie wraz z grupą polskich parlamentarzystów, w ramach misji OBWE, przyglądamy się przebiegowi procesu wyborczego” – napisał Kazimierz Kleina, senator KO.



x.com 16:13 „To oficjalne, nadszedł dzień wyborów. To będzie najważniejszy dzień w historii Ameryki. Entuzjazm wyborców jest ogromny, ponieważ ludzie chcą, aby Ameryka była znowu wielka. To oznacza, że kolejki będą długie. Musisz oddać swój głos bez względu na to, jak długo będzie to trwało. Stój w kolejce! Radykalni komunistyczni demokraci chcą, żebyś się spakował i wrócił do domu” – napisał Donald Trump.



Na zakończenie wpisu dodał: „Razem odniesiemy wielkie zwycięstwo i uczynimy Amerykę ponownie wielką". 15:49 – Jak sięgamy ludzką pamięcią, a przynajmniej jak ja sięgam, to nie było tak wyrównanych wyborów, w których końcowy wynik byłby tak niepewny – mówi w rozmowie z Interią dr Piotr Tarczyński, amerykanista i autor książki „Rozkład. O niedemokracji w Ameryce”. 15:35 Republikański kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance zagłosował w lokalu wyborczym w Cincinnati. W krótkiej rozmowie z dziennikarzami przekazał, że „czuje się dobrze”. Jednocześnie podkreślił, że nie można być pewnym zwycięstwa, dopóki nie będzie ostatecznych wyników wyborów. 15:07 O godz. 15:00 czasu polskiego zostały otworzone lokale wyborcze w siedmiu kolejnych stanach: Kolorado, Montanie, Nebrasce, Nowym Meksyku, Utah, Wyoming i Arizonie. 14:44 – Donald Trump prawdopodobnie nie uznałby wygranej Kamali Harris, ponieważ on zrobi wszystko, aby zakwestionować wybór drugiej strony. Kandydat republikanów już raczej nie ma szansy, żeby zostać prezydentem za cztery lata. To jest jego ostatnia szansa, a jeśli przegra to przegra – analizował na antenie Polsat News amerykanista dr Tomasz Płudowski z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 14:21 Wybory w USA. Gdzie Harris i Trump spędzą wieczory wyborcze?



Kamala Harris spędzi wieczór wyborczy na swojej alma mater, Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie. Donald Trump wyborczą imprezę organizuje w swojej posiadłości Mar-a-Lago w West Palm Beach na Florydzie. 13:53 Tymczasem przed niektórymi lokalami wyborczymi już ustawiają się kolejki chętnych do głosowania



x.com 13:46 Wybory w USA. Najnowszy sondaż



Najnowsza prognoza "The Economist" daje zwycięstwo w wyborach w USA Kamali Harris, która miałaby zgromadzić 276 głosów elektorów



x.com 13:28 Kim jest Tim Walz, który w przypadku zwycięstwa Kamali Harris, zostałby wiceprezydentem USA?



„Nauczyciel, trener, weteran”. To na niego postawiła Kamala Harris 13:14 Słynny hipopotam Moo Deng już wie, kto wygra wybory prezydenckie w USA



instagram.com 12:55 Licząca sześcioro mieszkańców wioska Dixville Notch w stanie New Hampshire, zgodnie z tradycją, rozpoczęła i zakończyła głosowanie jako pierwsza w kraju. Wynik głosowania? Remis 3 do 3 12:44 „Jastrzębie” w otoczeniu Trumpa



Praktycznie od czasu, jak na scenie politycznej pojawił się Trump, w jego narracji pojawia się temat wyjścia USA z NATO. Otoczenie Trumpa pełne jest „jastrzębi”, którzy przekonują kandydata na prezydenta i Amerykanów do porzucenia zobowiązań sojuszniczych wobec europejskich członków NATO.





Trump posłucha „jastrzębi”? „To by sprawiło, że Amerykanie pozostaną sami” 12:27 Jest i pierwszy spot od Kamali Harris po otwarciu lokali wyborczych



x.com 12:11 Konkretna, wykształcona, energiczna, dbająca o najbiedniejszych – takie słowa padają z ust amerykańskiej Polonii, gdy pytamy ich o Kamalę Harris. Głos w listopadowych wyborach oddadzą na demokratkę. – Uwierz, byliśmy załamani, że w wyścigu o prezydencki fotel startuje dwóch dziadków. Biden był stanowczo za stary – podkreśla Justyna.



Harris „zgarnie” głosy Polonii? Oto co o niej mówią 12:00 Wyborcy w Connecticut, Indianie, Kentucky, Maine, New Jersey, Nowym Jorku i Wirginii mogą już oddawać swoje głosy. W tych miejscach zostały otwarte lokale wyborcze 11:40 Kamala Harris podzieliła się z internautami wspomnieniami o swojej matce



x.com 11:38 Kto waszym zdaniem wygra wybory w USA? Zachęcamy do udziału w sondzie!



x.com 11:23 W Chicago na kartach do głosowania pojawia się informacja w języku polskim:



x.com 11:01 Barack Obama na Twitterze: Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy wziąć udział w wyborach, to zastanów się, co naprawdę ma znaczenie. Pomyśl o wartościach, których nas nauczono, pomyśl o tym, w jakim kraju chcesz żyć. I miej świadomość, że to jest ten moment, kiedy twój głos naprawdę ma znaczenie



Do tych słów szybko odniósł się Elon Musk. "No właśnie, dlatego zagłosuj na Donalda Trumpa" - odpisał.



x.com 10:48 Tymczasem Stany Zjednoczone szykują się na zamieszki po ewentualnym ogłoszeniu wyników głosowania. Dwuipółmetrowe ogrodzenie postawiono wokół Białego Domu, barykadują się również właściciele sklepów



x.com 10:32 800 tys. Polaków z Pensylwanii zdecyduje, kto zasiądzie w Białym Domu? „Stereotypy nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością”





800 tys. Polaków z Pensylwanii zdecyduje, kto zasiądzie w Białym Domu? „Stereotypy nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością” 10:12 Wybory w USA. Zaskakująca decyzja właściciela Amazona



Decyzja właściciela Washington Post, Jeffa Bezosa, o wstrzymaniu publikacji oficjalnego poparcia dla Kamali Harris na zaledwie kilka dni przed wyborami wywołała lawinę krytycznych komentarzy.



Wybory w USA. Zaskakująca decyzja właściciela Amazona. „Akt tchórzostwa” 9:44 Donald Trump podczas swojego ostatniego wystąpienia stwierdził, że „jeśli zwycięży, to Ameryka wkroczy w złoty wiek”. Polityk dodał, że„dzień wyborów będzie dla USA dniem wyzwolenia spod okupacji oraz inwazji migrantów”. Podkreślił, że „w trakcie lipcowego zamachu w Pensylwanii to Bóg go ocalił, aby teraz on mógł ocalić swój kraj” 9:32 Tymczasem Lech Wałęsa ostrzega przed wyborem Donalda Trumpa. Według byłego prezydenta efekty dla świata byłyby katastrofalne



x.com 9:27 Wybory w USA. Kiedy będą wyniki?



W Stanach Zjednoczonych nie ma jednej oficjalnej godziny zamknięcia lokali wyborczych, w poszczególnych stanach lokale będą otwarte do różnych godzin. Jako pierwsze zamkną się lokale w stanach Indiana oraz Kentucky (o północy czasu polskiego). Aż do godziny 7 rano (czasu polskiego) będzie można głosować w stanie Alaska



Kluczowe dla rozstrzygnięcia pojedynku Harris-Trump będą z pewnością wyniki z tzw. swing states. Oto godziny zamknięcia lokali, które nie muszą być równoznaczne z podaniem wyników głosowania z tych stanów, chociaż historycznie tak bywało:



* Georgia – godz. 1 czasu polskiego

* Karolina Północna – godz. 1:30 czasu polskiego

* Pensylwania oraz częściowo Michigan – godz. 2:00 czasu polskiego

* Arizona, Wisconsin i reszta Michigan – godz. 3:00 czasu polskiego

* Nevada – godz. 4:00 czasu polskiego 9:14 Wybory w USA. Ekipę TVP spotkała przykra niespodzianka



Dziennikarze TVP Info „zgubili” w USA cenny sprzęt stacji, ale dzięki uporowi udało im się go odzyskać. Całą sytuację nagrali i pokazali w mediach społecznościowych



Dziennikarze TVP Info okradzeni przed dawnym domem Harris. Wystarczyły 3 minuty 9:05 Na ostatnim wyborczym wiecu Kamali Harris pojawiła się wielka amerykańska gwiazda - Oprah Winfrey



x.com 9:03 Amerykanista nie ma złudzeń. Wskazuje, kto wygra wybory



– Zabrakło wizji, która byłaby przejrzysta i pozwalała ludziom dopowiedzieć, jak to będzie wyglądało – komentuje w cyklu „Wprost z rana” kampanię wyborczą Kamali Harris prof. Bohdan Szklarski, politolog z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW



Amerykanista nie ma złudzeń. Wskazuje, kto wygra wybory 9:01 Amerykanie wybierają nie tylko prezydenta



Oprócz prezydenta Amerykanie wybierają także cały skład Izby Reprezentantów i około jednej trzeciej składu Senatu.Z badania ośrodka Cook Political Report wynika, że w 207 okręgach pewni zwycięstwa mogą być Republikanie, natomiast w 203 Demokraci. W pozostałych 25 okręgach walka o mandat jest wyrównana. 8:55 Wybory w USA. Czy obowiązuje cisza wyborcza?



Przed wyborami prezydenckimi, jak i w trakcie, nie obowiązuje cisza wyborcza. To może być dla nas bardzo zaskakujące, bo w Polsce nie wolno agitować na rzecz kandydatów w dniu wyborów. W USA ciszy wyborczej nie ma, co oznacza, że nawet w dniu głosowania można zachęcać wyborców do oddania głosu na innego kandydata. 8:49 Wybory w USA. Ostatnie sondaże



Starcie Harris z Trumpem to najbardziej wyrównane wybory w historii Stanów Zjednoczonych. W tzw. swing states przewaga kandydatów wynosi według ostatnich sondaży zaledwie 1 pkt proc., tymczasem granica błędu statystycznego wynosi 3 pkt proc.



Z badania „New York Times” i firmy ThreeFifityEight wynikało, że Karolina Północna, Georgia (po 16 głosów elektorskich), Nevada (6 głosów elektorskich) i Arizona (11 głosów elektorskich) skłaniają się ku poparciu Donalda Trumpa, natomiast Wisconsin (10 głosów elektorskich) i Michigan (15 głosów elektorskich) mogą poprzeć Kamalę Harris. W Pensylwanii (19 głosów elektorskich) sondaże dały równy rozkład głosów obu politykom



Harris czy Trump? W ostatnich sondażach uwagę zwraca jedna rzecz 8:36 Dzień dobry. Przed nami najważniejsze polityczne wydarzenie tej jesieni czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wybierają między reprezentantką Demokratów Kamalą Harris a politykiem Republikanów Donaldem Trumpem. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

5 listopada to w Stanach Zjednoczonych tzw. „election day” („dzień wyborów”). Obywatele wskażą dzisiaj nowego przywódcę Ameryki, który swój urząd pełnił będzie przez najbliższe cztery lata. W najważniejszym wyścigu udział bierze kandydatka Partii Demokratów, obecna wiceprezydentka – Kamala Harris i reprezentujący republikanów, 45. prezydent Ameryki – Donald Trump.

Zdaniem najważniejszych komentatorów politycznych z całego świata to jedne z najbardziej wyrównanych wyborów w historii. W tzw. „swing states” („stany wahające się”) przewaga Harris i Trumpa wynosi zaledwie 1 pkt proc. (sondaże uwzględniają próg błędu). Oznacza to, że jeszcze wszystko może się wydarzyć.

Kilka informacji o zasadach głosowania

Przypomnijmy – walka toczy się o 270 głosów elektorskich z puli 538. Prezydent kraju jest wybierany w systemie dwustopniowym – w dniu głosowania Amerykanie wybierają elektora, który reprezentuje demokratów lub republikanów. Każdy ze stanów ma tylu elektorów, ilu jest przedstawicieli w Izbie Reprezentantów oraz Senacie.

Oznacza to, że formalnego wyboru dokonuje Kolegium Elektorów. Jeżeli obaj kandydaci na prezydenta USA mają taką samą liczbę głosów elektorskich, to nowego przywódcę wskaże Izba Reprezentantów.

Wybory w USA 2024. Kiedy poznamy ostateczne wyniki?

Wybory ruszyły we wtorek. Ich ostateczne wyniki opinia publiczna pozna dopiero za kilka dni (zależne jest to od procesu liczenia głosów, który może przebiegać bardziej lub mniej sprawnie). Możliwe jednak, że – jak to wielokrotnie w przeszłości bywało – amerykańskie i światowe media ogłoszą zwycięzcę zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Jednak w związku z faktem, że walka jest wyrównana, możliwe, że różnica procentowa między kandydatami będzie bardzo, bardzo niewielka, co uniemożliwi dziennikarzom przedwczesne wskazanie Trumpa lub Harris.

Warto wiedzieć – elektorzy zagłosują na prezydenta 17 grudnia. Z kolei zatwierdzenie wyników zaplanowano na 6 stycznia 2025 roku.

Czytaj też:

Harris czy Trump? W ostatnich sondażach uwagę zwraca jedna rzeczCzytaj też:

Harris opublikowała spot wyborczy. Wystąpił w nim Polak