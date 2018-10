Sondaż Kantar Millward Brown. PiS na prowadzeniu, PSL poniżej 10 proc.

Wyborcze sobowtóry. Jarosław Kaczyński, Robert Lewandowski i 13...

Robert Lewandowski, Krzysztof Krawczyk, Jarosław Kaczyński czy Dariusz Szpakowski – co łączy te osoby? Kandydują oni w wyborach i noszą te same imiona i nazwiska, co osoby znane. Ilu zdarzyło się takich kandydatów?