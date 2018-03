Pan Dariusz podbił serca internautów. Filmy polskiego pilota oglądają tysiące osób

Kanał „turbulencja” subskrybuje już ponad 40 tys. osób, a filmiki pana Dariusza zebrały już ponad 1,4 mln wyświetleń. Pan Dariusz dzieli się na YouTube swoją historią i drogą jaką przebył, zanim został pilotem. Polski pilot odpowiada też na pytania, które nurtują czytelników. Wyjaśnia, np. czy turbulencje są niebezpieczne. Pod jego filmami pojawia się mnóstwo komentarzy.

Pozytywny odbiór

„Szacunek! Lekkość, ciekawe informacje, podstawowy montaż ale ogląda się z ciekawością” – napisał jeden z widzów. „Myślę że w życiu prywatnym jest pan naprawdę dobrym człowiekiem i niezłym jajcarzem” – dodał ktoś inny. „Pana filmiki są super. Czuć, że to co Pan robi, sposób w jaki Pan mówi jest naturalny, nie nastawiony na wyświetlenia i kasę jak większość filmów na YT. Niech robi Pan to dalej” – stwierdził z kolei pan Mateusz.

Poniżej zamieszczamy jeden z materiałów opublikowanych przez pana Dariusza. To filmik z przelotu do Rio de Janeiro i dwudniowego pobytu, który opublikowano na kanale „turbulencja” 4 marca.