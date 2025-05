Pseudokibic na oczach dzieci rozebrał 27-latkę. Nie spodobała mu się jej bluza

Funkcjonariusze ze Śląska zatrzymali młodego mężczyznę, który miał pobić i upokorzyć kobietę. Do zdarzenia doszło 22 kwietnia w Jaworznie.

27-latkowi grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Jaworzno. Pseudokibic rozebrał 32-latkę. Powód szokuje

Mundurowi z KMP zostali powiadomieni o rozboju, do którego doszło na jednym z boisk w Jaworznie. Poszkodowana kobieta wytłumaczyła, że 27-latek miał podejść do niej, gdy siedziała na ławce z koleżanką i zażądać, by oddała mu bluzę i czapkę. Dlaczego? Bo znajdowały się na nich emblematy krakowskiego klubu piłkarskiego. Agresor był niepocieszony, gdy 32-latka odmówiła. Tymczasem nie chciała zdjąć bluzy, bo pod nią miała wyłącznie bieliznę. Pseudokibic postanowił więc ją ukarać. „Pobił ją i zerwał z niej bluzę oraz zabrał czapkę. (...) Zadawał kopnięcia w głowę, opluł napadniętą, a następnie nagrywał ją smartfonem siedzącą na ziemi w samej bieliźnie” – opisują funkcjonariusze.

To wszystko działo się na oczach dzieci, które grały nieopodal w piłkę. Widząc, co się dzieje, przestraszone uciekły. „Świadkami byli także inni pseudokibice z grupy sprawcy, którzy nie reagowali. Przebieg zdarzenia bardzo dokładnie zarejestrował monitoring miejski” – przekazali mundurowi.

Kryminalni wkrótce ustalili podejrzanego. 27-latek jest „znany policjantom i w przeszłości karany już za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. „Agresor początkowo ukrywał się przed organami ścigania, obawiając się zatrzymania, ale po powrocie do Polski – 18 maja – został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W takcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli niewielkie ilości [tu pada nazwa jednej z nielegalnych substancji – red.]. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzutu rozboju, którego dopuścił się publicznie z błahego powodu” – czytamy.

Podejrzanemu grozi 15 lat pozbawienia wolności

Mundurowi ustalili, że młody mężczyzna to kibic jednej ze śląskich drużyn. „Usłyszał już trzy zarzuty: za rozbój, uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków, za co grozi mu kara do 15 lat więzienia. Jaworznicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy” – informuje KMP.

Czytaj też:

Ciągnął psy za samochodem, tak się tłumaczy. „Wyższa konieczność”Czytaj też:

Dramatyczne kulisy zaginięcia Patrycji. Stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie