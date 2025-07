Pies wykonuje ten gest? Wiadomo, co chce przekazać

Każdy właściciel psa chciałby jak najlepiej rozumieć swojego zwierzaka i poprawnie się z nim komunikować. Naukowcy przeprowadzają coraz więcej badań, które pomagają nam poprawnie interpretować zachowania naszych pupili.

Niezwykle pomocni są także behawioryści, którzy dają wskazówki pozwalające na coraz lepsze wyłapywanie znaczenia zachowań psów.

To zachowanie psów jest mylnie odbierane. Ekspertka tłumaczy

Popularna hiszpańska behawiorystka Alba z organizacji Olfateando el Mundo w jednym z nagrań opublikowanych na TikToku przyznała, że jednym z gestów, który właściciele czworonogów bardzo często błędnie interpretują, jest lizanie przez zwierzaka.

– Chodzi tutaj o sytuacje, w których pies liże właściciela np. po twarzy. Część z nas romantyzuje te gesty uważając, że jest to największa możliwa oznaka psiej miłości – tłumaczyła ekspertka.

– Tymczasem w wielu przypadkach jest tak, że gdy pies zaczyna nas lizać, nie wiążę się to z wyrażeniem miłości. Czasami jest to po prostu sposób na zwrócenie na siebie uwagi lub próba rozładowania nagromadzonych emocji. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że niektóre czworonogi chcą w ten sposób przekazać, że czują się niekomfortowo – doprecyzowała.

Chcesz wiedzieć, co mówi twój pies? Wystarczy prosty tekst

Beahawiorystka zaznaczyła, że oczywiście wiele czworonogów może okazywać swojemu właścicielowi przywiązanie i miłość poprzez lizanie. Dodała, że najprostszym testem, który pozwoli sprawdzić, co chce zakomunikować nasz pupil, będzie podsunięcie dłoni w okolice pyszczka zwierzaka.

– Jeśli czworonóg je poliże, da nam w ten sposób do zrozumienia, że nie czuje się komfortowo i obawia się, co zrobimy z tymi rękami i czy nie będzie to stanowić dla niego zagrożenia – wyjaśniła.

Czytaj też:

Ile razy dziennie wyprowadzać psa na spacer? Większość popełnia błądCzytaj też:

Co zrobić, żeby pies nie uciekał? Słowa ekspertki mogą zaskoczyć