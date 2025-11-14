Dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Sprawdź, jak zaplanować urlop
Dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Sprawdź, jak zaplanować urlop

Dodano: 
Kalendarz
Kalendarz Źródło: Shutterstock
Rok 2026 przyniesie wiele okazji do odpoczynku – choć nie wszystkie święta wypadną korzystnie, sprytne zaplanowanie urlopu pozwoli zamienić kilka zwykłych weekendów w prawdziwe miniwakacje. Sprawdź, kiedy wypadają dni wolne od pracy i jak najlepiej je wykorzystać.

W 2026 roku pracownicy będą mogli cieszyć się 14 świętami ustawowo wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Wśród nich znajdują się zarówno święta o stałej dacie, jak i te ruchome, zależne od kalendarza liturgicznego.

Oto pełna lista dni wolnych od pracy w 2026 roku:

  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Wolne soboty, obowiązki pracodawcy i dodatkowe dni odpoczynku

Nie wszystkie święta przyniosą jednak dodatkowy odpoczynek. Za dni przypadające w niedzielę – jak Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 Maja, Zielone Świątki i Wszystkich Świętych – nie przysługuje dodatkowe wolne. Inaczej jest w przypadku świąt wypadających w sobotę.

Zgodnie z art. 130 ustęp 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia innego dnia wolnego za każde święto przypadające w sobotę. W 2026 roku dotyczy to dwóch dat: 15 sierpnia oraz 26 grudnia.

Prawo jasno stanowi, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Oznacza to, że w przyszłym roku pracownicy zyskają 10 dni wolnych od pracy w dni robocze, z czego osiem wypada w środku tygodnia, a dwa zostaną przyznane w zamian za soboty świąteczne.

Jak zaplanować długie weekendy w 2026 roku?

Rok 2026 daje kilka świetnych okazji, by przy minimalnej liczbie dni urlopu zyskać dłuższy odpoczynek. Szczególnie korzystnie zapowiadają się majówka, Boże Ciało oraz świąteczny grudzień.

  • Majówka 2026 – wystarczy wziąć 4 dni urlopu (28–30 kwietnia i 2 maja), by cieszyć się aż 9 dniami wolnego.
  • Boże Ciało (4 czerwca) – dodając jeden dzień urlopu (5 czerwca, piątek), zyskujemy 4-dniowy weekend.
  • Boże Narodzenie – z uwagi na święta przypadające w piątek i sobotę, przy odrobinie planowania można mieć długi, zimowy odpoczynek aż do końca roku.

Warto zatem już teraz przemyśleć wnioski urlopowe, bowiem 2026 może być jednym z bardziej korzystnych kalendarzowo okresów w ciągu poprzednich kilku lat.

Źródło: Onet.pl