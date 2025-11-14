Dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Sprawdź, jak zaplanować urlop

W 2026 roku pracownicy będą mogli cieszyć się 14 świętami ustawowo wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Wśród nich znajdują się zarówno święta o stałej dacie, jak i te ruchome, zależne od kalendarza liturgicznego.
Oto pełna lista dni wolnych od pracy w 2026 roku:
- 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
- 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
- 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia
Wolne soboty, obowiązki pracodawcy i dodatkowe dni odpoczynku
Nie wszystkie święta przyniosą jednak dodatkowy odpoczynek. Za dni przypadające w niedzielę – jak Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 Maja, Zielone Świątki i Wszystkich Świętych – nie przysługuje dodatkowe wolne. Inaczej jest w przypadku świąt wypadających w sobotę.
Zgodnie z art. 130 ustęp 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia innego dnia wolnego za każde święto przypadające w sobotę. W 2026 roku dotyczy to dwóch dat: 15 sierpnia oraz 26 grudnia.
Prawo jasno stanowi, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.
Oznacza to, że w przyszłym roku pracownicy zyskają 10 dni wolnych od pracy w dni robocze, z czego osiem wypada w środku tygodnia, a dwa zostaną przyznane w zamian za soboty świąteczne.
Jak zaplanować długie weekendy w 2026 roku?
Rok 2026 daje kilka świetnych okazji, by przy minimalnej liczbie dni urlopu zyskać dłuższy odpoczynek. Szczególnie korzystnie zapowiadają się majówka, Boże Ciało oraz świąteczny grudzień.
- Majówka 2026 – wystarczy wziąć 4 dni urlopu (28–30 kwietnia i 2 maja), by cieszyć się aż 9 dniami wolnego.
- Boże Ciało (4 czerwca) – dodając jeden dzień urlopu (5 czerwca, piątek), zyskujemy 4-dniowy weekend.
- Boże Narodzenie – z uwagi na święta przypadające w piątek i sobotę, przy odrobinie planowania można mieć długi, zimowy odpoczynek aż do końca roku.
Warto zatem już teraz przemyśleć wnioski urlopowe, bowiem 2026 może być jednym z bardziej korzystnych kalendarzowo okresów w ciągu poprzednich kilku lat.
