Dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Sprawdź, jak zaplanować urlop

W 2026 roku pracownicy będą mogli cieszyć się 14 świętami ustawowo wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Wśród nich znajdują się zarówno święta o stałej dacie, jak i te ruchome, zależne od kalendarza liturgicznego.

Oto pełna lista dni wolnych od pracy w 2026 roku:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) – Święto Pracy

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) – Zielone Świątki

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Wolne soboty, obowiązki pracodawcy i dodatkowe dni odpoczynku

Nie wszystkie święta przyniosą jednak dodatkowy odpoczynek. Za dni przypadające w niedzielę – jak Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 Maja, Zielone Świątki i Wszystkich Świętych – nie przysługuje dodatkowe wolne. Inaczej jest w przypadku świąt wypadających w sobotę.

Zgodnie z art. 130 ustęp 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia innego dnia wolnego za każde święto przypadające w sobotę. W 2026 roku dotyczy to dwóch dat: 15 sierpnia oraz 26 grudnia.

Prawo jasno stanowi, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Oznacza to, że w przyszłym roku pracownicy zyskają 10 dni wolnych od pracy w dni robocze, z czego osiem wypada w środku tygodnia, a dwa zostaną przyznane w zamian za soboty świąteczne.

Jak zaplanować długie weekendy w 2026 roku?

Rok 2026 daje kilka świetnych okazji, by przy minimalnej liczbie dni urlopu zyskać dłuższy odpoczynek. Szczególnie korzystnie zapowiadają się majówka, Boże Ciało oraz świąteczny grudzień.

Majówka 2026 – wystarczy wziąć 4 dni urlopu (28–30 kwietnia i 2 maja), by cieszyć się aż 9 dniami wolnego.

Boże Ciało (4 czerwca) – dodając jeden dzień urlopu (5 czerwca, piątek), zyskujemy 4-dniowy weekend.

Boże Narodzenie – z uwagi na święta przypadające w piątek i sobotę, przy odrobinie planowania można mieć długi, zimowy odpoczynek aż do końca roku.

Warto zatem już teraz przemyśleć wnioski urlopowe, bowiem 2026 może być jednym z bardziej korzystnych kalendarzowo okresów w ciągu poprzednich kilku lat.

