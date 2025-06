Nowacka liderką w bolesnym sondażu. Wiceszefowa MEN reaguje

Donald Tusk zapowiedział, że w lipcu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. W niedawnym sondażu SW Research dla „Wprost” poprosiliśmy Polaków, aby wskazali ministra, którego oceniają najgorzej. Przygotowaliśmy pełną listę nazwisk, z których respondenci mogli wskazać jednego polityka.

Najwięcej głosów otrzymała minister edukacji Barbara Nowacka (8,9 proc.), a ex aequo na drugim miejscu znaleźli się minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz minister zdrowia Izabela Leszczyna (po 6,3 proc.). Co ciekawe, aż 40,7 proc. respondentów nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Nowacka najgorszym ministrem w rządzie Tuska. Lubnauer reaguje na sondaż „Wprost”

O komentarz do wyników sondażu została zapytana Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa MEN. – Ten sondaż był tak przeprowadzony, że – mówiąc szczerze – ci, którzy odpowiadali po pierwsze musieliby znać wszystkich ministrów, a podejrzewam, że kojarzenie nie jest takie pełne. A minister Nowacka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków, którzy są w tym rządzie – powiedziała na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. Lubnauer dodała, że swoją rolę odegrał także „hejt na edukację zdrowotną, ale również na rozwiązania związane z religią” w szkołach.

Wiceszefowa MEN została zapytana także, czy zakłada, że w ramach rekonstrukcji rządu Barbara Nowacka zostanie odwołana. – Przede wszystkim każdy z nas może zostać zrekonstruowany. Zasada jest bardzo prosta: nikt z nas nie jest przyklejony do swojego stanowiska – powiedziała Katarzyna Lubnauer w programie „Sygnały dnia”, a następnie podkreśliła, że wprowadzane obecnie zmiany to reformowanie po rządach, które „zrobiły dość duży bałagan”.

– Rzeczywiście edukacja nie jest łatwym przedsięwzięciem. Bo jak wiadomo, po pierwsze, wszyscy się znamy na szkole, każdy z nas kończył szkołę. A po drugie, dlatego że często mamy taką wizję szkoły, którą my kończyliśmy i uważamy ją za wzór. Natomiast czasy się zmieniły, zmienili się też bardzo uczniowie – kontynuowała Katarzyna Lubnauer. Wiceszefowa MEN zwróciła w tym kontekście uwagę na kwestie takie jak: dostęp do internetu i technologii, które wpłynęły chociażby na naszą percepcję i zdolność do utrzymania koncentracji.

