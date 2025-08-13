MEN z kolejną rewolucją w szkołach. Chodzi o dzienniki elektroniczne
Udostępnijdodaj Skomentuj

MEN z kolejną rewolucją w szkołach. Chodzi o dzienniki elektroniczne

Dodano: 
Egzamin w szkole
Egzamin w szkole Źródło: Shutterstock / arrowsmith2
MEN przekazało do konsultacji projekt ustawy. Zgodnie ze zmianami pełnoletni uczeń będzie mógł zablokować rodzicom dostęp do elektronicznego dziennika. Propozycja to wynik m.in. interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad ustawą, która dotyczyć ma m.in. praw i obowiązków ucznia. Jej projekt został właśnie skierowany do konsultacji. „Państwo ma obowiązek tak otoczyć opieką uczniów, by ich prawa i wolności były realnie szanowane” – napisano na stronie ministerstwa. Celem projektu jest zebranie w jednym akcie prawnym przepisów rozproszonych w tej chwili w różnych ustawach, rozporządzenia czy statutach szkół.

Do prac nad projektem powołano Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia, w którego skład weszli nauczyciele, prawnicy oraz przedstawiciele NGO-sów. W projekcie ustawy znalazły się rekomendacje zespołu ekspertów.

Pełnoletni uczniowie zdecydują sami?

Zespół przyjrzał się sytuacji pełnoletnich uczniów w szkołach. MEN proponuje, aby uczeń po osiągnięciu wieku 18 lat mógł zablokować dostęp rodziców do informacji o swoich ocenach czy nieobecnościach. „Co do zasady rodzicom uczniów pełnoletnich pozostawiony zostanie dostęp do ocen ich pełnoletnich dzieci, ale wprowadzona zostanie instytucja sprzeciwu” – napisało ministerstwo.

W zeszłym roku kwestię tę poruszył Rzecznik Praw Obywatelskich, który skontaktował się w tej sprawie z MEN, apelując o uregulowanie sytuacji pełnoletnich uczniów.

„Zgodnie z przepisami prawa oświatowego oceny są jawne i dla ucznia, i jego rodziców. W praktyce pojawiają się wątpliwości dyrektorów szkół co do uznawania oświadczeń dorosłych uczniów, że nie wyrażają zgody na przekazywanie rodzicom informacji o ich sytuacji związanej z edukacją. Brak zgody może mieć związek z konfliktem z rodzicami, ograniczeniem ich praw rodzicielskich, zerwanymi relacjami lub decyzją ucznia o samodzielnym życiu” – napisał.

Projekt trafi do konsultacji

Po wprowadzeniu zmian uczniowie będą inaczej traktowani przed i po skończeniu 18. roku życia. Dotychczas ich prawa i obowiązki były identyczne.

Inne proponowane zmiany dotyczą wagarowania Dotychczas uczeń mógł mieć 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole i wciąż zostać sklasyfikowanym. Nowelizacja ma zmniejszyć to do 25 proc.

Projekt ustawy trafił do konsultacji. Po ich zakończeniu, we wrześniu ministerstwo planuje przedstawić zaktualizowaną wersję.

Czytaj też:
Superwizja nauczycieli? MEN reaguje na projekt RPDCzytaj też:
Nawrocki o słowach szefowej MEN. „Jestem oburzony i będę o tym głośno mówił”

Źródło: WPROST.pl