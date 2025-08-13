MEN z kolejną rewolucją w szkołach. Chodzi o dzienniki elektroniczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad ustawą, która dotyczyć ma m.in. praw i obowiązków ucznia. Jej projekt został właśnie skierowany do konsultacji. „Państwo ma obowiązek tak otoczyć opieką uczniów, by ich prawa i wolności były realnie szanowane” – napisano na stronie ministerstwa. Celem projektu jest zebranie w jednym akcie prawnym przepisów rozproszonych w tej chwili w różnych ustawach, rozporządzenia czy statutach szkół.

Do prac nad projektem powołano Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia, w którego skład weszli nauczyciele, prawnicy oraz przedstawiciele NGO-sów. W projekcie ustawy znalazły się rekomendacje zespołu ekspertów.

Pełnoletni uczniowie zdecydują sami?

Zespół przyjrzał się sytuacji pełnoletnich uczniów w szkołach. MEN proponuje, aby uczeń po osiągnięciu wieku 18 lat mógł zablokować dostęp rodziców do informacji o swoich ocenach czy nieobecnościach. „Co do zasady rodzicom uczniów pełnoletnich pozostawiony zostanie dostęp do ocen ich pełnoletnich dzieci, ale wprowadzona zostanie instytucja sprzeciwu” – napisało ministerstwo.

W zeszłym roku kwestię tę poruszył Rzecznik Praw Obywatelskich, który skontaktował się w tej sprawie z MEN, apelując o uregulowanie sytuacji pełnoletnich uczniów.

„Zgodnie z przepisami prawa oświatowego oceny są jawne i dla ucznia, i jego rodziców. W praktyce pojawiają się wątpliwości dyrektorów szkół co do uznawania oświadczeń dorosłych uczniów, że nie wyrażają zgody na przekazywanie rodzicom informacji o ich sytuacji związanej z edukacją. Brak zgody może mieć związek z konfliktem z rodzicami, ograniczeniem ich praw rodzicielskich, zerwanymi relacjami lub decyzją ucznia o samodzielnym życiu” – napisał.



Projekt trafi do konsultacji

Po wprowadzeniu zmian uczniowie będą inaczej traktowani przed i po skończeniu 18. roku życia. Dotychczas ich prawa i obowiązki były identyczne.

Inne proponowane zmiany dotyczą wagarowania Dotychczas uczeń mógł mieć 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole i wciąż zostać sklasyfikowanym. Nowelizacja ma zmniejszyć to do 25 proc.

Projekt ustawy trafił do konsultacji. Po ich zakończeniu, we wrześniu ministerstwo planuje przedstawić zaktualizowaną wersję.

