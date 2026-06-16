Uczniowie na „wagarach” z rodzicami. Szefowa MEN reaguje

Coraz głośniej mówi się o zjawisku tzw. wakacji przed wakacjami w polskich szkołach. Sprowadza się do tego, że placówki edukacyjne pustoszeją w czerwcu, ponieważ rodzice wraz z dziećmi wybierają się na wcześniejsze wyjazdy.

Uczniowie na „wagarach” z rodzicami. Szefowa MEN o „rytualnej imbie”

Do sprawy odniosła się minister edukacji narodowej. – To jest przesadzona medialnie opinia, prawdopodobnie perspektywa wielkomiejska, gdzie faktycznie niektórzy rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd, a potem zaczyna się kolejna rytualna imba, czyli: „trzy miesiące wakacji, za długo, co my mamy zrobić ze swoimi dziećmi” – mówiła Barbara Nowacka na antenie RMF FM.

Na uwagę dziennikarza, że w ostatnich tygodniach roku szkolnego lekcje mają znacznie luźniejszy charakter, a uczniowie w czasie ich trwania oglądają filmy i rozmawiają, odparła: „Rozmawiają, nie gapią się w telefon, tylko rozmawiają”.

– Dla uczniów to też jest wartość. Zaproponowaliśmy też szkołom tydzień bezpieczeństwa: do wyboru teraz, w czerwcu, w którym tygodniu chcą go zrealizować. Przed młodzieżą, przed dziećmi są wakacje, więc dobrze, żeby się dowiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych – wymieniała szefowa MEN.

Frekwencja problemem polskiej szkoły? Nowacka: Duże wyzwanie

Barbara Nowacka powiedziała też, że kwestia frekwencji uczniów jest „dużym wyzwaniem”. Przypomniała, że MEN proponowało wprowadzenie bardziej restrykcyjnych rozwiązań dotyczących tej sprawy, ale „w ramach konsultacji zostały wycofane”.

– Żałuję tego, bo wiem, że to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że szkoła uczy pewnego porządku i dyscypliny. W dorosłym życiu zwolnień od pracy, od obowiązków, od rodzica się nie dostaje – podkreśliła minister edukacji narodowej.

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