Czarzasty przeciwko degradacji Kiszczaka i Jaruzelskiego. „Hieny cmentarne”

Jak poinformował polityk, Sojusz Lewicy Demokratycznej czeka obecnie na to, aby zobaczyć, jak projekt nowelizacji ustawy będzie wyglądał i jakiej grupy ludzi będzie dotyczył. – Według wstępnych zapowiedzi miał objąć 200 tysięcy wojskowych w skali kraju. To kwestia degradacji z dumy, godności oficerów wojska polskiego, którzy służyli do 90. roku. Jeżeli to zrobią, to mamy bardzo precyzyjną, konkretną odpowiedź, która zaboli – poinformował Czarzasty.

W niedzielę 25 lutego, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że „ustawa pozwalająca odebrać stopnie oficerskie takim osobom jak Jaruzelski czy dowódca plutonu egzekucyjnego Inki” będzie pierwszym punktem posiedzenia 1 marca. Szef Kancelarii Premiera dodał, że „generał Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego”.

Przygotowany przez MON projekt noweli przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego – również pośmiertnie – osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz w treści tych dokumentów.