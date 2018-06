Sobota pogodna i słoneczna niemal w całym kraju. W niedzielę upały

Na termometrach zaobserwujemy od 22 st. C w Trójmieście do 27 st, C w Rzeszowie. Ciśnienie pozostaje obniżone. Warszawskie barometry wskażą 1002 hPa.

Niedziela będzie upalna. Na Dolnym Śląsku maksymalna temperatura to nawet 30 st. C. W Suwałkach termometry wskażą najniższą temperaturę, 26 st. C. Burze pojawią się w zachodnich regionach.

W poniedziałek zagrzmi w centrum i na wschodzie. Tego dnia możemy spodziewać się nieco obfitszych opadów deszczu.