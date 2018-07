Sejm przyjął zmiany w ordynacji wyborczej do PE

Dokładne wyniki głosowania nad nowelizacją kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego to: 231 głosów „za”, 198 głosów „przeciw” dwóch posłów, którzy wstrzymali się od głosu. Najważniejsza zmiana to odejście od systemu proporcjonalnego, w którym nie ustalano konkretnej liczby posłów wybieranych z danego okręgu. Od teraz każdy okręg wyborczy ma mieć określoną liczbę europarlamentarzystów, która nie może być zejść poniżej trzech deputowanych. Wcześniej głosy z całego kraju przeliczane były przy zastosowaniu metody d'Hondta i rozdzielane pomiędzy poszczególne listy kandydatów.

Jak zwraca uwagę portal gazeta.pl, na nowych zmianach najbardziej skorzystają duże partie, czyli PiS oraz PO. Przeciwko wprowadzanej zmianie proponowanej przez PiS występowały Nowoczesna, PSL oraz właśnie Platforma Obywatelska.

Czytaj także:

Na budynku parlamentu pojawił się napis: „Czas na sąd ostateczny”