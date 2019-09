Lech Wałęsa obchodzi 76. urodziny. Zobacz najlepsze MEMY z byłym prezydentem

Memy z byłym prezydentem stały się szczególnie popularne po tym, jak Wałęsa napisał na swoim profilu na Facebooku, że to on zainspirował Donalda Trumpa do startu w wyborach prezydenckich. Wałęsa zdradził, że w 2010 roku spotkał się z Trumpem w jego klubie na Florydzie. Jak stwierdził, prezydent USA również nie zapomniał o tym spotkaniu. „Podobno wtedy pomyślał: »Skoro w Polsce możliwe było aby robotnik obalił komunizm i został prezydentem, to dlaczego w kapitalistycznej Ameryce milioner nie może zostać prezydentem…«”. „Jak widać i dla niego moja historia była inspiracją do działania” – skwitował Wałęsa. Internauci zastanawiali się, kogo jeszcze mógł zainspirować były przywódca „Solidarności”. Tak powstały te najlepsze memy z byłym prezydentem w roli głównej.