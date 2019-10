Kto będzie kandydatem Lewicy na prezydenta? Żukowska komentuje

– Życzę Grzegorzowi Schetynie, by utrzymał się na fotelu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zawsze bardzo mocno trzymaliśmy kciuki za Grzegorza Schetynę. Jak będzie wyglądała PO – nie mnie o tym przesądzać – powiedziała Anna Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa Lewicy. – Za nasz sukces wyborczy jesteśmy winni Grzegorzowi Schetynie duży bukiet kwiatów – dodała w dalszej części audycji.

Po wyborach parlamentarnych coraz częściej spekuluje się o ewentualnych kandydatach w wyborach prezydenckich. – Lewica Razem, SLD i Wiosna wspólnie wskażą kandydata, lub kandydatkę, na prezydenta Polski – zapowiedziała Anna Maria Żukowska, nie ujawniając jednocześnie nazwiska osoby, która będzie się ubiegała o wspomniane stanowisko.

Andrzej Duda będzie ubiegał się o reelekcję?

Dzień wcześniej na Twitterze został udostępniony list Jarosława Kaczyńskiego do nowo wybranych posłów i senatorów PiS, w którym prezes partii wskazał „naturalnego kandydata” na prezydenta. „Zdobycie większości bezwzględnej w Sejmie pozwala nam na sprawowanie samodzielnych rządów, a tym samym na dalszą budowę Polski Plus. Ale to piękne zwycięstwo nad siłami Polski Minus trzeba przypieczętować sukcesem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Reelekcja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który jest naturalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie dla pragnących lepszego życia oraz wyznających tradycyjne wartości Polek i Polaków, będzie gwarancją budowania zamożnej, sprawiedliwej, solidarnej oraz silnej Rzeczypospolitej” – przekonywał Jarosław Kaczyński.