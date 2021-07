Żukowska jak Korwin-Mikke? Zaskakująca kłótnia polityków opozycji

Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej przygotowała grafikę, na której pojawił się poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke oraz posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. „Nudzą Cię ich kłótnie? Nas też. Razem możemy rozwiązywać poważne problemy” – napisali Młodzi Demokraci na Twitterze.

Grafika oburzyła Macieja Gdulę. „Dla was nie ma różnicy między obroną kobiet i atakami na kobiety. Współczuję duchowego zagubienia” – ocenił polityk Lewicy zwracając się do członków młodzieżówki PO. Na odpowiedź przedstawicieli Młodych Demokratów nie trzeba było długo czekać.

„Dla pana wielkim wyzwaniem okazuje się czytanie ze zrozumieniem – chyba że umyślnie wypisuje pan brednie, żeby nam tylko zaszkodzić” – odparli podkreślając, że „dla młodych najważniejsze jest odłożenie na bok sporów i przygotowanie planu, z którego będzie mogło skorzystać całe społeczeństwo m.in. w kwestii praw kobiet czy kryzysu klimatycznego”.

Spór PiS i PO a sprawy światopoglądowe

„I w imię tworzenia czegoś razem zaatakowaliście Annę Marię Żukowską zrównując ją z Korwinem? Bardzo logiczne” – ripostował Maciej Gdula. „Czyli w imię utworzenia rządu opozycji po wyborach pan nas teraz atakuje?” – pytali Młodzi Demokraci. „W jaki sposób Gdula Was atakuje? Nie można już napisać odpowiedzi do tłita, bo to atak?” – zastanawiała się Anna Maria Żukowska.

Jeden z internautów w odpowiedzi nawiązał do sporu między PiS i PO i pokazał grafikę z Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem. „Nie robiłbym jednej twarzy z Tuska i Kaczyńskiego, ale stwierdzenie, że ich spór omija kwestie ważne (np. prawa kobiet, świeckość państwa, LGBT) nie jest bezsensowne. Stwierdzenie, że kłótnie między Żukowską a Korwinem nie odnoszą się do ważnych problemów jest oburzające” – ocenił Maciej Gdula. Ja się nie kłócę z Korwin-Mikkem, nie mam i nie zamierzam mieć z nim jakichkolwiek, w tym polemicznych, relacji – zaznaczyła posłanka Lewicy.

Posłanka KO krytykuje Żukowską

Do sporu dołączyła się Magdalena Filiks. „Ta posłanka została zapamiętana przez kobiety oceniając ubiór pamiętamy kogo. Ciężko jest ukrywać tak długo prawdziwa naturę. Młodzi to słyszeli” – podkreśliła parlamentarzystka KO. W obronie koleżanki z ław sejmowych stanął Maciej Gdula. „Pamiętam ją z protestów Strajku Kobiet jak jeździła na komisariaty, pamiętam jej nieustępliwość w kwestii równości małżeńskiej, pamiętam za krytykę polityki historycznej PiS. Każdemu zdarza się słabsza wypowiedz, ale to nie przekreśla ważnych dokonań” – napisał.

Nie chodzi o to, czy coś jest słabsze, tylko o to, co naprawdę ktoś myśli. Kiedy kobieta tak mówi o drugiej kobiecie to pokazuje, co ma w głowie rzeczywiście. Młodzi to zapamiętali. Kobiety również. Wiec nie wiem co cię teraz dziwi. Pomijam cały hejt, który codziennie się z niej wylewa – podsumowała Filiks.

