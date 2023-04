Nerwowość w PO. „Tusk wciąga do kampanii ludzi Trzaskowskiego”

– Atmosfera w Platformie jest średnia. PiS-owi miało spadać, a PO rosnąć. Tymczasem im nie spada, a nam nie rośnie – mówi „Wprost” rozżalony polityk Platformy Obywatelskiej. Nie kryje rozgoryczenia faktem, że w sondażach „spadło poparcie dla Platformy o ok. 4 punkty procentowe”. Nasz rozmówca uważa, że to pokłosie reportażu TVN24 o Janie Pawle II. – Polska to wciąż kraj konserwatywnych wartości. TVN24 obudził pamięć o papieżu, a marsze w Polsce pokazały, że Polacy potrafią się jednoczyć i to nie wokół opozycji – mówi polityk PO. Jego zdaniem nastrój sprzed ponad miesiąca minął. – Byliśmy niemal pewni wygranej, a teraz nie wiadomo co będzie – mówi polityk PO. Inny twierdzi, że Donald Tusk zabezpiecza się na wypadek porażki.